Historia powstania zygmuntówki

W pewien tłusty czwartek warszawski ratusz ogłosił konkurs na nowe ciastko warszawskie. Chęć stworzenia receptury dla stołecznego wypieku zgłosiło aż 18 cukierni. Jurorzy konkursu (którymi zostały same gwiazdy, m. in. Ewa Bem, Michał Żebrowski, Aga Zaryan czy Rafał Olbrychski) przyznali laur zwycięzcy fikuśnemu ciastku cukierni Nova. Organizatorzy tłumaczyli, że bezowa kopuła łączy w sobie tradycję i nowoczesność. Nazwa została wyłoniona w nie mniej emocjonującym plebiscycie, a internauci popisali się kreatywnością: "placek kultury i nauki", "pałacynka" czy "śródcieście" to niektóre z konkurencyjnych propozycji.

Jak wygląda zygmuntówka

Podstawą zygmuntówki jest masa migdałowa w kształcie foremki. Środek skrywa bitą śmietanę, konfiturę żurawinową i mus czekoladowy. Efektem wieńczącym dzieło jest beza o nieregularnym kształcie. W powszechnej opinii konsumentów jest to królewska korona. Oczywiście króla Zygmunta III Wazy.

Zygmuntówka jest wysoka. To ciastko z biglem. Duże, miękkie i puszyste. Co do jej smaku i ogólnej prezencji, opinie są różne. Nie brak maruderów, kwitujących jej plebiscytowy sukces słowami: "za słodka", "za droga", "nie mieści się w ustach", "nie można jej elegancko zjeść". Inni doceniają niespodziankę smakową, którą jest ukryty pod koroną z bezy lekki kwasek żurawinowy.

Co by nie mówić, najlepiej spróbować jej samemu.

Składniki

Korpus migdałowy: mąka, masło, cukier, białka, płatki migdałowe,

Bita śmietana: śmietana kremówka 36%, cukier,

Mus czekoladowy: cukier, woda, żółtka, czekolada ,

, Beza: cukier, woda, białka,

Konfitura żurawinowa.

Przepis na słodką wizytówkę Warszawy

1. Łączymy mąkę, cukier, białka i płatki migdałowe. Do masy dodajemy rozpuszczone masło. Masę migdałową rozkładamy cienko na pergaminie i opiekamy na złoty kolor w temp. 200-210°C przez ok. 5 min. Gorącym ciastem wykładamy foremki o średnicy ok. 7 cm. Pozostawiamy do wystygnięcia.

2. Cukier ubijamy ze śmietaną na sztywno.

3. Gotujemy wodę z cukrem do temperatury 121°C, aż powstanie syrop. Polewamy nim żółtka i mieszamy aż do wystygnięcia. Dodajemy do żółtek rozpuszczoną czekoladę. Do powstałej masy dodajemy 40 dag ubitej wcześniej śmietany.

4. Gorący syrop cukrowy wlewamy delikatnie do ubitych białek, mieszając. Po wystudzeniu z otrzymanej masy szprycujemy bezowe krążki o średnicy ok. 6 cm, a potem formujemy z nich koronę. Suszymy w piecu w temp. 100°C przez ok. 45 min.

Migdałowy korpus wypełniamy w 2/3 musem czekoladowym. Nakładamy 2 łyżeczki żurawiny i szprycujemy bitą śmietaną. Wierzch przykrywamy bezową koroną.