Początek sezonu rabarbarowego to dla mnie sygnał, że czas rozgrzać piekarnik. Co roku obowiązkowo ten placek pojawia się w moim domu. Tym razem zastąpiłam cukier zdrowszym zamiennikiem. I wiecie co, nie poczułam różnicy. Smak jest ten sam, za to wiem, że jest to opcja znacznie zdrowsza.

Rabarbar jest nie tylko smaczny (szczególnie w wypiekach), ale jest też kopalnią cennych składników mineralnych (jak potas i fosfor) i witamin (C, A i E), a także antyoksydantów. Rzewień, bo tak się nazywa ta roślina, nawadnia, wspiera zdrowie jelit i wątroby, a także zmniejsza stany zapalne. W kuchni wykorzystujemy jej grube ogonki liściowe, słynące z kwaśnego smaku. Działa też żółciopędnie i jest niskokaloryczny (100 g ma tylko 20 kalorii).

Prosty przepis na ciasto z rabarbarem bez cukru

Jest kilka naturalnych zamienników cukru, które można wykorzystać w tym przepisie, aby ciasto było bardziej dietetyczne i nadal smaczne. Użyłam ksylitolu, ale erytrytol jest jeszcze mniej kaloryczny i polecany osobom z cukrzycą. Zarówno ksylitol, jak i erytrytol mają bardzo niski indeks glikemiczny – w przypadku tego drugiego wynosi zero.

Wymiana białego cukru na ksylitol w poniższym przepisie pozwoliła mi zredukować wartość energetyczną ciasta o 80 kcal. Zastąpienie cukru erytrytolem zmniejszy kaloryczność o prawie 200 kcal.

Oto przepis na rabarbarowe ciasto bez grama cukru.

Składniki:

500 g rabarbaru (ok. 5 sztuk),

50 g mąki orkiszowej,

1/4 szklanki ksylitolu,

5 jajek,

200 g masła w temperaturze pokojowej,

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia,

200 g zmielonych migdałów,

szczypta soli,

skórka z połowy cytryny,

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego,

2 łyżki migdałów w płatkach.

Sposób przygotowania:

Rabarbar umyj, odkrój końcówki i obierz. Pokrój na kawałki o długości 5 cm, możesz też przekroić je wzdłuż. Umieść rabarbar w misce, wsyp 1 łyżkę ksylitolu, wymieszaj i pozostaw na kwadrans. Oddziel żółtka od białek, a następnie białka ubij ze szczyptą soli. W trakcie ubijania powoli dodawaj 1 łyżkę ksylitolu. Białka powinny być ubite na sztywno. W dużej misce umieść pozostały ksylitol z masłem w temperaturze pokojowej i miksuj przez kilka minut aż powstanie puszysta masa. Dodaj do niej ekstrakt waniliowy, skórkę z cytryny i wymieszaj. Następnie dodawaj stopniowo żółtka, miksując ciasto cały czas. Mieszaj aż masa stanie się bardzo puszysta. Dodaj mąkę, zmielone migdały i wymieszaj dokładnie. Dodaj ubite białka i delikatnie pomieszaj ciasto. Piekarnik rozgrzej do temperatury 180°C. Wyłóż równo ciastem natłuszczoną masłem formę (o średnicy ok. 23 cm). Na wierzch kładź kawałki rabarbaru (dotnij je tak, aby wypełniły całą powierzchnię formy). Na końcu posyp kilkoma płatkami migdałów i wstaw do piekarnika na ok. 40 minut. Po upieczeniu trzeba wystudzić ciasto na kratce. Możesz posypać zmielonym ksylitolem zamiast cukru pudru.

Ciasto z rabarbarem bez cukru, fot. iStock by Getty Images, patnowa

Uwaga, rabarbar zawiera sporo kwasu szczawiowego, dlatego spożywany w nadmiarze może przyczyniać się do powstawania kamieni nerkowych. Sezon na tę roślinę nie trwa jednak długo, dlatego jeśli jemy rabarbar od czasu do czasu, to na pewno nam nie zaszkodzi.

