Rabarbar jest warzywem kwaśnym, który wymaga dosłodzenia w przygotowywanych deserach lub daniach wytrawnych. Możemy to zrobić z pomocą cukru, miodu, syropu klonowego lub kokosowego. Ciasta z kruszonką – te drożdżowe lub ucierane są idealne, aby podkreślić smak rabarbaru!

Jak przygotować różne rodzaje fit kruszonki?

Ciasto z rabarbarem lub desery pod kruszonką, to jedne z najszybszych i najsmaczniejszych. Możemy nieco odchudzić wierzch, zastępując masło i mąkę pszenną. Zobacz, w jaki sposób!

Z płatków owsianych –prażymy płatki owsiane na suchej patelni przez około minutę. Jeżeli chcemy nadać lepszego aromatu, wystarczy dodać mielony cynamon lub sproszkowany imbir. Aby ją łatwo skleić wystarczy, że dołączymy olej kokosowy.

Z płatków migdałów – prażymy na suchej patelni do zbrązowienia. Możemy pozostawić ją w takiej postaci lub dodatkowo aromatyzować wanilią lub kardamonem. Chcąc uzyskać spójną teksturę, wystarczy dodatek namoczonych nasion chia lub olej kokosowy.

Z płatków kukurydzianych i orzechów – orzechy kruszymy drobno za pomocą tłuczka lub noża i łączymy z płatkami kukurydzianymi. Prażymy na suchej patelni i kleimy za pomocą gęstego miodu rzepakowego lub gryczanego.

Ciasto z rabarbarem i kruszonką fit

Składniki:

1,5 szklanki mąki pszennej

300 g rabarbaru

¾ szklanki cukru

3 jajka

Kruszonka:

szklanka płatków owsianych

50 g ksylitolu

3 łyżki oleju kokosowego

Jak zrobić ciasto z rabarbarem z dietetyczną kruszonką?

Mąkę wcześniej przesiewamy i łączymy z koglem – moglem zmiksowanym z żółtek i cukru. Następnie ubite białka dodajemy do reszty ciasta. Rabarbar obieramy ze skórki i kroimy na mniejsze kawałki. Układamy ciasto w formie i kładziemy warzywo. Kruszonkę przygotowujemy w misce wlewając olej kokosowy, ksylitol oraz podprażone wcześniej płatki owsiane. Posypujemy nią wierzch ciasta. Pieczemy całość przez 45 minut w 180 stopniach Celsjusza.

Ciasto z rabarbarem i kruszonką na maślance

Składniki:

szklanka maślanki

2 szklanki mąki pszennej

3 jajka

kostka masła

łyżeczka proszku do pieczenia

400 g rabarbaru

Kruszonka:

szklanka mąki pszennej

pół kostki masła

4 łyżki cukru pudru

Jak zrobić ciasto z rabarbarem na maślance?

Maślanka oraz jajka powinny być w temperaturze pokojowej. Miksujemy je do uzyskania gładkiej konsystencji. Masło rozpuszczamy i miksujemy z proszkiem do pieczenia i przesianą mąką. Przekładamy do tortownicy i na wierzch kładziemy obrane kawałki rabarbaru. Kruszonkę przygotowujemy z mąki zmiksowanej z masłem i cukrem pudrem. Dokładnie rozcieramy ją w palcach i posypujemy wierzch ciasta. Pieczemy przez 60 minut w temperaturze 175 stopni Celsjusza.

Ciasto z rabarbarem i kruszonką kokosową

Składniki:

400 g rabarbaru

cukier waniliowy

¾ szklanki cukru białego

2 szklanki mąki

2 jajka

3 łyżki oleju kokosowego

Kruszonka:

szklanka wiórków kokosowych

2 białka

3 łyżeczki cukru pudru

2 łyżeczki mąki pszennej

Jak zrobić kokosową kruszonkę do ciasta?

Rabarbar obieramy ze skórki i dokładnie obmywamy. Kawałki obtaczamy w cukrze waniliowym. Mąkę łączymy z jajkami i cukrem. Dodajemy olej kokosowy. Przekładamy ciasto do tortownicy, najlepiej 26 cm średnicy. Kruszonkę robimy na bazie podprażonych wiórków kokosowych. Białka jajka ubijamy na sztywno i dodajemy stopniowo cukier puder i mąkę. Posypujemy wierzch ciasta. Pieczemy przez 60 minut w temperaturze 175 stopni Celsjusza.

