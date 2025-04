Zajączki wielkanocne z ciasta kruchego

Oto składniki na zajączki wielkanocne z ciasta kruchego:

2 szklanki mąki pszennej

¾ kostki masła

¾ szklanki cukru

aromat waniliowy

łyżka śmietany

szczypta soli

białko

3 łyżki cukru pudru

barwnik

posypka z wiórków kokosowych

Jak zrobić zajączki z ciasta kruchego?

Mąkę pszenna dokładnie przesiewamy przez sitko i dokładnie łączymy z masłem i cukrem. Dolewamy aromat waniliowy i śmietanę. Wszystko ugniatamy do utworzenia zwartej i jednolitej masy. Ciasto przechowujemy przez 30 minut w lodówce. W międzyczasie przygotowujemy lukier biały na bazie białka i cukru pudru. Dokładnie miksujemy do uzyskania gęstej konsystencji. Ciasto rozwałkowujemy na grubość około 1 cm. Wykrawamy kształt zajączków. Układamy na blasze do pieczenia wyłożonej papierem. Pieczemy przez 15 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Tak przygotowane ciasteczka wystudzamy i dekorujemy lukrem królewskim i posypka z wiórków kokosowych.

Zajączki wielkanocne z ciasta drożdżowego

Oto składniki na zajączki wielkanocne z ciasta drożdżowego:

500 g mąki pszennej

100 g masła

łyżka śmietany

opakowanie suszonych drożdży

3 jajka

szklanka cukru

aromat waniliowy

Jak zrobić zajączki z ciasta drożdżowego?

Mąkę pszenną dokładnie przesiewamy i łączymy z masłem i śmietaną. Ubijamy dobrze jajka i przekładamy do ciasta razem z suszonymi drożdżami. Wszystko dokładnie mieszamy i ugniatamy do uzyskania jednolitej konsystencji. Tak przygotowane ciasto odstawiamy do wyrośnięcia na godzinę w misce. Przykrywamy bawełniana ściereczką, aby zabezpieczyć przed wysychaniem. Po godzinie formujemy kształt małych zajączków i układamy na blasze do pieczenia wyłożonej papierem. Pieczemy przez 25 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Celsjusza. Wypieczone zajączki możemy nadziać marmoladą lub udekorować lukrem.

Zajączki wielkanocne z ciasta francuskiego

Oto składniki na zajączki wielkanocne z ciasta francuskiego:

opakowanie ciasta francuskiego

jajko

dżem owocowy lub marmolada twarda

posypka z wiórków kokosowych i maku

Jak zrobić zajączki wielkanocne z ciasta francuskiego?

Opakowanie ciasta francuskiego rozkładamy na blasze. Wykrawamy kształt zajączków. Smarujemy każdy kawałek marmoladą owocową lub dżemem. Nakładamy kolejny kawałek ciasta. Smarujemy rozkłóconym jajkiem i posypujemy wiórkami kokosowymi i makiem. Zapiekamy w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni Celsjusza przez 20 minut. Tak przygotowane zajączki wielkanocne są szybkie i proste w przygotowaniu. Z pewnością przy ich wykonywaniu mogą pomagać dzieci.

