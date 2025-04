WZ to klasyczny kakaowy biszkopt, który jest nasączany ponczem, naparem z kawy lub sokiem owocowym. Środek na bazie bitej śmietany lub serka (w urozmaiconej wersji) występuje z dodatkiem owoców. Klasyczna polewa czekoladowa zwieńcza całość wypieku. Ciasto przypadnie do gustu wszystkim fanom czekolady z kremowym wykończeniem! Sprawdź nasze przepisy!

Ciasto WZ

Oto składniki na ciasto WZ:

5 jajek

szklanka mąki

pół szklanki kakao

szklanka cukru

2 opakowania śmietanki kremówki

pół szklanki wody

2 tabliczki czekolady

pół szklanki masła

Jak zrobić ciasto WZ?

Wykładamy blachę papierem do pieczenia. W misce mieszamy mąkę, kakao – jeżeli istnieje konieczność, przesiewamy. Rozgrzewamy piekarnik do 170 stopni Celsjusza. W drugiej misce oddzielamy białka od żółtek. Ubijamy białka na puszysta pianę, a żółtka razem z cukrem. Łączymy suche składniki z mokrymi tak, aby nie zniszczyć piany z białek. Pieczemy przez 40 minut do suchego patyczka. W misce ubijamy kremówkę z cukrem. Przekrawamy blat ciasta na pół i przekładamy śmietaną. Całość dekorujemy polewą z roztopionej czekolady wymieszanej z masłem. Tak przygotowaną WZ-tkę kroimy w kostkę i schładzamy przez 2-3 godziny w lodówce.

WZ: przepis

Oto składniki na WZ z brzoskwiniami:

kostka masła

¾ szklanki cukru kryształ

szklanka cukru pudru

5 jajek

szklanka mąki

łyżeczka proszku do pieczenia

puszka brzoskwiń

3 łyżeczki żelatyny

10 łyżek twarogu

2 opakowania śmietany kremówki

tabliczka czekolady deserowej

Jak zrobić WZ z brzoskwiniami?

Masło w temperaturze pokojowej ucieramy za pomocą miksera razem z cukrem kryształem. Następnie dodajemy kolejno jedno jajko po drugim cały czas miksując. Przesianą mąkę łączymy z proszkiem do pieczenia i wylewamy masę na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Wkładamy do piekarnika i pieczemy przez 50 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza. W międzyczasie ubijamy kremówkę i mielimy twaróg. Kroimy brzoskwinie na plasterki. Łączymy wszystko i przekładamy masą przekrojony blat kakaowego ciasta. Polewamy roztopioną czekoladą deserową wymieszaną z masłem. Przełożone ciasto schładzamy w lodówce. Dekorujemy według uznania owocami lub bitą śmietaną.

WZ z bitą śmietaną

Oto składniki na WZ z bitą śmietaną:

6 jajek

szklanka cukru

pół szklanki mąki pszennej

pół szklanki mąki ziemniaczanej

łyżeczka proszku do pieczenia

3 łyżki kakao

2 opakowania kremówki

łyżeczka żelatyny

sok z cytryny

tabliczka mlecznej czekolady

łyżka masła

Jak zrobić WZ z bitą śmietaną?

Jajka ucieramy z cukrem na gładką i puszystą masę. Przesiewamy mąkę pszenną i ziemniaczaną razem z proszkiem do pieczenia. Dodajemy kakao. Suche składniki łączymy z mokrymi i przekładamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Pieczemy przez godzinę w temperaturze 170 stopni Celsjusza. Ubijamy śmietankę kremówkę na sztywno. Żelatynę namaczamy do napęcznienia i rozpuszczamy w ciepłej ( ale nie wrzącej!) wodzie. Łączymy z bitą śmietaną partiami. Wystudzone ciasto przekrawamy na pół i smarujemy bitą śmietaną. Roztopioną czekoladą z masłem polewamy wierzch wuzetki i odstawiamy do lodówki do schłodzenia.

