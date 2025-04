Wypieki bez drożdży na słodko? To możliwe! I choć istnieje pewna grupa łasuchów, dla których takie ciasta nie istnieją, to z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że wypieki bez wykorzystania drożdży mogą być równie pyszne.

Do słodkich wypieków przygotowanych bez użycia drożdży, za to na bazie proszku do pieczenia i/lub sody oczyszczonej, zaliczamy przede wszystkim pyszne tarty, muffinki, gofry, babki. Są proste i szybkie do wykonania - poradzi sobie z nimi każda pani domu.

Wypieki bez drożdży na słodko bardzo lubią się z czekoladą, orzechami i suszonymi owocami - warto dodać je do środka ciast i ciasteczek. Świetnie komponują się (podaną obok) masą bezową lub bitą śmietaną, które podkreślą ich puszystą i lekką strukturę.

Przepis na muffiny czekoladowe

Składniki:

150 g masła,

150 g czekolady deserowej,

300 g mąki pszennej,

3 łyżki kakao,

3 jajka,

200 ml mleka,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

100 g cukru,

2 łyżeczki ekstraktu z wanilii.

Sposób przygotowania:

W małym garnku roztop masło i wystudź. Mąkę przesiej do miski razem z proszkiem do pieczenia i kakao. Dodaj cukier i wymieszaj. Jajka roztrzep mikserem, dodaj do nich mleko i ekstrakt z wanilii. Do sypkich składników wlewaj stopniowo masę cały czas mieszając. Dodaj roztopione masło i wymieszaj. Dodaj pokruszoną czekoladę. Masę wykładaj do papilotek i wstaw do piekarnika nagrzanego na 180 stopni. Piecz przez około 20-25 minut (do suchego patyczka).

Przepis na domową babkę piaskową

Składniki:

150 g masła (w temperaturze pokojowej),

200 g mąki pszennej,

100 g mąki ziemniaczanej,

100 g cukru,

2 łyżeczki cukru waniliowego

3 jajka (w temperaturze pokojowej),

starta skórka z pomarańczy lub cytryny,

2 łyżeczki proszku do pieczenia.

Przygotowanie:

Białka oddziel od żółtek. Mąkę (pszenną i ziemniaczaną) przesiej i wymieszaj z proszkiem do pieczenia. Masło utrzyj z cukrem i cukrem waniliowym na puszystą masę. Dodawaj do niej po jednym żółtku cały czas mieszając. To samo zrób z suchymi, przesianymi składnikami. Białka ubij na sztywną pianę i dodaj do masy. Formę na babkę wysmaruj masłem i wysyp mąką. Piecz w nagrzanym do 170 stopni C piekarniku przez 45 minut (do suchego patyczka).

