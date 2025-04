Są tacy, który uwielbiają wbijać widelczyk w wielowarstwowe konstelacje z kremu, biszkoptu, bitej śmietany i owoców. I tacy, którzy delektują się subtelną słodkością ciasta drożdżowego lub puszystym, rozpływającym się w ustach sernikiem. A niektórzy po prostu daliby się pokroić za ostatni kawałek tiramisu. Wszyscy uwielbiamy słodkości. Do kawy, na poprawę humoru i by podkreślić wyjątkowość ważnych chwil. Domowe wypieki. A ty które ciasto najbardziej lubisz?

Reklama

Smak jest na końcu. Najpierw jest dotyk. W kuchni rozpoczyna się niemal alchemiczny proces przygotowywania składników, mieszania ich z aptekarską dokładnością i wyrabiania gładkiej masy.

Kiedy ręce są już wolne, rozpoczyna się etap troskliwego czuwania, by upiekło się, jak należy. Gdy zapach, dochodzący z piekarnika zaczyna wypełniać kuchnię, następuje chyba najprzyjemniejszy moment w przygotowywaniu ciasta. Radosne oczekiwanie, podsycane ciepłym aromatem wanilii i czekolady. Krótko potem możesz już cieszyć oczy swoim cukierniczym dziełem. A jak smakuje...

[CMS_PAGE_BREAK:Jabłecznik zwany szarlotką]

Jabłecznik zwany szarlotką

Doskonale smakuje z cynamonem, przyprawami korzennymi lub rodzynkami. Może być podawany na zimno lub na ciepło z gałką lodów waniliowych.Ten najbardziej klasyczny składa się z półkruchego ciasta oraz duszonych jabłek i pochodzi z Francji. Swoją nazwę zawdzięcza carycy Charlocie. W polskiej kuchni rozgościła się na dobre dawno temu, a jej popularność nie wydaje się słabnąć. Ma wiele wariacji. Niektórzy proponują nawet upiec jabłecznik z... gruszkami lub morelami! My jednak proponujemy tradycyjną wersję, bo nic tak nie umila długich jesiennych wieczorów jak zapach jabłecznika z cynamonem unoszący się z kuchni.

Zobacz też przepis na Jabłecznik z budyniem

Składniki:

2 kg jabłek

½ kg mąki

250 g tłuszczu

150 g cukru

1 jajo

1 żółtko

cukier waniliowy

cynamon

3 łyżki śmietany

1 łyżeczka proszku do pieczenia

2 łyżki mleka

Sposób przygotowania:

Jabłka obieramy, kroimy na cząstki i dusimy w dużym garze, często mieszając (łatwo się przypalają!) aż do uzyskania konsystencji musu. Pod koniec dodajemy cukier waniliowy i cynamon (ok. 1-2 łyżek). Mąkę, miękki tłuszcz oraz cukier zagniatamy. Dodajemy jajko, żółtko, śmietanę. Proszek rozbełtujemy w ciepłym mleku (powinien się spienić) i dodajemy do ciasta. Zagniatamy porządną kulę. 2/3 rozwałkowujemy na blasze i podpiekamy 20 minut w temp. 180 stopni. Na podpieczony spód wykładamy mus jabłkowy i rozwałkowana cienką resztę ciasta. Pieczemy jeszcze ok. 30 minut.

[CMS_PAGE_BREAK:Sernik]

Sernik

Ma wiele bardzo różnorodnych wariantów, lecz każda szanująca się polska pani domu na w swoim kulinarnym repertuarze sprawdzony przepis na sernik doskonały. Można okrasić go bakaliami, owocami, czekoladową polewą lub lukrem. Spód do masy serowej może być kruchy, pólkruchy lub na bazie ciastek herbatników lub biszkoptów, w przypadku sernika na zimno. My proponujemy sernik z rosą.

Ciasto:

3 szkl. mąki

1 margaryna

3 żółtka

1/2 szkl. cukru

2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia

cukier waniliowy

Masa:

3 kostki sera śmietankowego

3 całe jaja

1 szkl. cukru

3 łyżki miodu

cukier waniliowy

budyń śmietankowy

sok z jednej cytryny

1/2 szkl. oleju

2 szkl. mleka

Sposób przyrządzenia:

Wszystkie składniki ciasta zagnieść. Ciastem wyłożyć spód i boki blachy do pieczenia.

Składniki masy zmiksować i wylać na ciasto. Piec ok. 1 godziny w 180 stopniach. Na 15 minut przed wyjęciem z piekarnika wierzch ciasta zalać pianą z 3 białek i 1/2 szkl. cukru. Zapiec na zloty kolor.

[CMS_PAGE_BREAK:Makowiec]

Makowiec

Strucla z makiem, zwana powszechnie makowcem to ciasto, które w większości domów gości tylko dwa razy w roku - na Boże Narodzenie i Wielkanoc. Amatorzy makowca nie zważają jednak na te konwenanse i raczą się makowym zawijańcem znacznie częściej.

Składniki:

3 szklanki mąki pszennej

180 ml letniego mleka

150 g margaryny (lub masła)

6 żółtek (białka odłożyć do masy, będą nam jeszcze potrzebne)

45 g świeżych drożdży

1,5 łyżki oleju

pół łyżeczki soli

1,5 łyżki spirytusu

1 cukier waniliowy

5 łyżek cukru

Masa makowa:

500 g maku

250 g cukru

1 łyżka margaryny

garść rodzynek

50 g orzechów włoskich, posiekanych

1 łyżka miodu (można dać wiecej i wtedy zmniejszyć ilosć cukru)

olejek migdałowy, cynamon, kandyzowana skórka pomarańczowa, rodzynki, orzechy włoskie (według uznania)

Sposób przygotowania:

Aby wykonać pyszny makowiec należy rozpocząć od ciasta. Drożdże należy rozpuścić z cukrem oraz letnim mlekiem i odstawićdo ostygnięcia. Następnie dodać pozostałe składniki i wyrobić ciasto. Na koniec dodać rozpuszczony tłuszcz. Odstawić do wyrośnięcia. Aby zrobić masę makową, mak należy spażyć w 0,5 l wrzącej wody, a następnie odstawić do wystygnięcia. Po czym dwukrotnie zemleć. Do zmielonego maku należy dodać pozostałe składniki (na końcu delikatnie wymieszać z ubitym białkiem, które nam pozostało z ciasta). Ciasto podzielić, rozwałkować prostokątne placki, nałożyć masę makową, zawinąć w posmarowany olejem pergamin w formie tuby. Końce makowców podłożyć pod spód. Piec w temperaturze 180-190 stopni przez 30-40 minut.

[CMS_PAGE_BREAK: Ciasto drożdżowe]

Ciasto drożdżowe

Puszyste o złotej, wypieczonej skórce i wyśmienity zapach, przywodzący na myśl babcine wypieki. Ciasta drożdżowe w różnych wariantach to jedno z ulubionych polskich ciast. Z truskawkami, rabarbarem, śliwkami... co, kto lubi. Wybór składników zależy wyłącznie od naszej weny!

Składniki:

0,5 kg - 0,6 kg mąki

0,5 kostki drożdży (50g)

1 jajko

6 łyżek cukru

szczypta soli

1 szklanka mleka

2-3 łyżki wody

3 łyżki masła roztopionego

truskawki, rabarbar lub dowolne owoce

Sposób przygotowania:

Przygotowanie tradycyjnego ciasta drożdżowego rozpoczynamy od utarcia drożdży z trzema łyżkami cukru. Następnie należy dodać ciepłe mleko oraz trzy łyżki mąki. Całość dokładnie mieszamy i zostawiamy do wyrośnięcia. Gdy wyrośnie, należy dodać mąkę, jajko, masło, wodę, cukier oraz szczyptę soli i zagnieść ciasto. A następnie pozostawić je do wyrośnięcia.

W międzyczasie przygotowujemy kruszonkę. Potrzebna będzie mąka oraz płynne masło lub margaryna, a także cukier (puder lub kryształ). Około 4 łyżki mąki, 2 łyżki masła oraz 2 łyżki cukru wsypujemy do miseczki i wolno mieszamy.

Gdy wyrośnie, podonie zagnieść, a później rozwałkować i wyłożyć nim wysmarowaną tłuszczem formę. Na wierzchu ciasta układamy dowolne owoce, mogą to być truskawki, rabarbar, jabłka, śliwki etc. Na wierzchu układamy kruszonkę. Znim włożymy do nagrzanego piekarnika tak przygotowane ciasto, pozostawmy ciasto jeszcze na kwadrans, by wyrosło. Pieczemy około godziny w termperaturze 180 stopni C.

[CMS_PAGE_BREAK:Karpatka]

Karpatka

Puszysty krem zamknięty między płatkami delikatnego ciasta. Kapartka to ciasto, które rozpływa się w ustach! Bardzo słodkie i aksamitne w smaku, dzięki masie budyniowej. Karpatka jest po prostu pyszna!

Składniki:

Ciasto:

1 szklanka wody

1/2 kostki margaryny

1 szklanka mąki pszennej

4 jajka

Krem:

budyń śmietankowy

1/2 kostki masła lub margaryny

2 żółtka

1 szklanka cukru pudru

Sposób przygotowania:

Wodę zagotować z margaryną, dodać mąkę i energicznie mieszając prażyć 5 minut.

Zdjąć z ognia i ostudzić. Do ostudzonego ciasta dodać jajka (wbijać po jednym) i ucierać. Podzielić na 2 części i rozsmarować cieniutko na mocno wysmarowanych tłuszczem blachach o wymiarach 25 na 36 cm. Włożyć do piekarnika i piec ok. 25 minut w temperaturze 160-170 st. C.

Ugotować budyń wg. przepisu na opakowaniu. Masło lub margarynę ucierać. Dodać żółtka i cukier puder. Nadal ucierając dodawać ostudzony budyń. Dwa placki ciasta przełożyć kremem. Gotowe ciasto posypać cukrem pudrem.

[CMS_PAGE_BREAK:Piernik]

Piernik

Korzenny zapach piernika przywodzi na myśl długie zimowe wieczory i świąteczną atmosferę. Doskonale pasuje do filiżanki aromatycznej kawy lub herbaty. Ulubione ciasto wszystkich tych, którzy Boże Narodzenie chcieliby obchodzić przez cały rok.

Składniki:

1 kg mąki,

25 dkg (1 kostka) margaryny,

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia,

1,5 łyżeczki sody,

0,5 kg cukru,

przyprawa do piernika,

30 dkg miodu,

4 jajka,

16 łyżek mleka,

olejek cytrynowy,

4 budynie czekoladowe,

1,5 łyżki kakao

Sposób przygotowania:

Cukier, miód, mleko, margarynę – rozpuścić. Mąkę, budynie, kakao i przyprawy – wymieszać. Rozpuszczony cukier z miodem, mlekiem i margaryną wymieszać z mąką. Dodać jajka i olejek. Piec w temperaturze 180 stopni C około 40 minut. Gotowe ciasto najlepiej odstawić przynajmniej na dobę.

[CMS_PAGE_BREAK:Keks]

Keks

Kolejne ciasto, które wielu kojarzy się ze świętami, jednak równie dobrze można zachwycać się nim przez cały rok. Bardzo proste w wykonaniu i niezwykle... bakaliowe!

Składniki:

800 g suszonych owoców,

100 g orzechów (włoskich, laskowych),

8 jaj,

100 g cukru,

100 g mąki,

125 g masła,

1 łyżka cynamonu,

szczypta mielonych goździków

Sposób przygotowania:

Bakalie i orzechy drobno siekamy. Żółtka ucieramy z cukrem. Masło topimy, studzimy i dodajemy wraz z mąką do masy żółtkowej. Dorzucamy oprószone w mące bakalie. Białka ubijamy na sztywną pianę i dodajemy delikatnie do ciasta. Całość wlewamy do keksówki wysmarowanej tłuszczem i wysypanej mąką. Pieczemy 60 minut w temp. 175 stopni.

[CMS_PAGE_BREAK:Triamisu]

Triamisu

Deser o prawdziwie włoskim rodowodzie z taką samą siłą równie mocno uwielbiany przez Włochów, jak i przez Polaków. Na stałe zagościł wśród ulubionych nadwiślańskuch słodkości. Jest lekki, nie za słodki, w sam raz na letni podwieczorek na tarasie.

Składniki:

4 jajka

5 łyżek cukru pudru

500 g bitej śmietany

500 g serka mascarpone

5 szklanek mocnej kawy

5 łyżek brandy lub innego alkoholu

2 paczki podłużnych biszkoptów

gorzkie kakao do posypania

Sposób przygotowania:

Utrzeć żółtka z cukrem, dodać bitą śmietanę i mascarpone - wszystko bardzo dokładnie wymieszać na jednolity krem. Ubić białka i połączyć z kremem. Połączyć alkohol z zimną kawą. Bardzo szybko zanurzać biszkopty w kawie i układać pojedynczą warstwę w głębokim naczyniu. Przykryć je połową kremu. Następnie ułożyć kolejna warstwę biszkoptów - tak samo maczanych w kawie. Przykryć je pozostałym kremem - powierzchnia kremu powinna być równa. Posypać całość kakao (przez sitko). Wstawić do lodówki na min. 3 godziny

[CMS_PAGE_BREAK:Muffinki]

Muffinki

Przywędrowały do nas zza ocenau i zaskarbiły sobie kulinarne serca Polaków. Nie tylko doskonale smakują, ale również ciekawie wyglądają! Ponadto pozostawiają szerokie pole do popisu każdemu domorosłemu cukiernikowi, ponieważ można dowolnie mieszać składniki oraz ozdabiać babeczki.

Czytaj też: Cupcakes - kreatywne babeczki

Muffinki z kropelkami czekolady

Składniki suche (włożyć do pierwszej miseczki):

250 gram mąki,

pół torebki proszku do pieczenia,

2 łyżeczki gorzkiego kakao,

150 gram cukru,

cukier waniliowy,

100 gram czekoladowych kropelek lub starta na grubych oczkach gorzka czekolada,

szczypta soli.

Składniki mokre (włożyć do drugiej miseczki):

1 jajko,

szklanka mleka,

80 ml oleju słonecznikowego.

Sposób przygotowania:

W pierwszej miseczce wymieszać ze sobą “suche” składniki, a w drugiej te “mokre”.

Następnie zmieszać “suche” z “mokrymi” – energicznie, acz nie za długo, tak, aby się zdążyły połączyć, ale bez długiego mieszania. Wysmarować formę na muffinki masłem i wyłożyć papilotkami, a następnie napełnić je masą. Na wierzchu posypać czekoladą. Piec w już nagrzanym do około 180° piekarniku przez około 20 minut, tak, aby muffinki ładnie napuchły, ale nie zrobiły się zbyt suche.

[CMS_PAGE_BREAK:Tarta]

Tarta

Tarta, czyli kruche ciasto plus to, co podsunie ci wyobraźnia! Może być na słodko i na wytrawnie. Z owocami lub szpinakiem. Jeśli spróbujesz choć, z pewnością zakochasz się tartach! Tym bardziej, że wykonanie ich nie wymaga wiztuozerii w sztuce kulinarnej, a efekt jest naprawdę smakowity!

Więcej przepisów na tarty: Tarta na pięć sposobów

Składniki:

Spód tarty:

200g mąki pszennej

150g zimnego masła

łyżeczka cukru waniliowego

jedno jajko

kilka łyżek zimnej wody

Krem budyniowy:

dwa opakowania cukru waniliowego

dwie łyżeczku cukru pudru

jedno opakowanie waniliowego budyniu

450 ml mleka

10 dkg śmietanki 40%

puszka brzoskwiń

Sposób przygotowania:

Mąkę zagnieść z zimnym posiekanym masłem, jajkiem, odrobiną cukru waniliowego oraz kilkoma łyżkami zimnej wody. Owinąć w folię aluminiową i schować do lodówki na co najmniej 30 minut. Rozwałkować na podsypanej mąką stolnicy i wyłożyć nim formę tarty. Ponakłuwać widelcem spód ciasta i wstawić do nagrzanego do 200 stopni piekarnika. Podpiekać spód przez około 10-15 minut.

W połowie szklanki mleka rozmieszać budyń, cukier waniliowy i cukier puder. Pozostałą część mleka zagototować, dodać budyń. Gotuj przez kilka minut, ciągle mieszając. Masę budyniową przestudzić. A następnie dodać do niej ubitą śmietankę. Tak przygotowaną masą wyłożyć spód tarty i udekorować połówkami brzoskwiń z puszki.

[CMS_PAGE_BREAK:Tort]

Tort

Czekoladowa rozkosz! Ze świecą szukać kogoś, kto nie lubi tortów, a już szczególnie tych w wydaniu mocno czekoladowym. To doskonały deser na wyjątkowe chwile - wytworny, smakowity i taki... czekoladowy!

Czytaj też: Brownie - bardzo czekoladowe ciasto

Składniki:

Ciasto:

200 g masła lub margaryny

8 czubatych łyżek cukru

1 szklanka mąki

3 jajka

3 łyżki śmietany kremówki

1 łyżeczka proszku do pieczenia

odrobina tłuszczu do posmarowania formy

sól

6 łyżek rumu

Krem:

3 tabliczki czekolady gorzkiej

3 pojemniki śmietany kremówki

szczypta soli

Sposób przygotowania:

Reklama

Dzień przed przygotowaniem tortu pokruszyć drobno czekoladę. Przełożyć ją do rondelka, dodać szczyptę soli, wlać śmietanę. Podgrzewać na małym ogniu, mieszając, aż czekolada się rozpuści. Przestudzić, wstawić na całą noc do lodówki. Tłuszcz z cukrem utrzeć na puszystą masę, podczas ucierania wbijać kolejno jajka. Dodać śmietanę, mąkę, sól oraz proszek do pieczenia i wymieszać - masa ma mieć konsystencję gęstego kremu. Tortownicę (śr. 26 cm) nasmarować tłuszczem, wyłożyć pergaminem. Rozsmarować na spodzie 2 łyżki ciasta, wstawić do dobrze nagrzanego piekarnika. Piec przez 5 minut na złoty kolor w temp. 250 st. Tortownicę wyjąć, rozsmarować na wierzchu ostrożnie 2 łyżki ciasta, ponownie wstawić do piekarnika, upiec w tej samej temp. Postępując w ten sam sposób, wykorzystać resztę ciasta. Upieczony tort nasączyć rumem, a następnie przestudzić. Krem czekoladowy ubić, przełożyć do szprycy. Wyciskać na tort dekorując go paskami i kleksami czekolady.