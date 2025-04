Ich jakość jest niezmiennie wysoka, dlatego z tradycyjnym twarogiem i masłem wszystko Ci się upiecze. Na jego bazie stworzysz oryginalne i przepyszne ciasta, w tym oczywiście uwielbiany przez wszystkich sernik. Zamiast cukru możesz użyć, np. dużo zdrowszej stewii, syropu z agawy lub tradycyjnego miodu. Jeszcze łatwiej i szybciej przygotujesz z twarogu uwielbiane przez dzieci placuszki. A jeśli nie masz czasu na wypieki, wspólnie zróbcie prostą i szybką przekąskę, dodając do twarogu świeże owoce sezonowe. Jesienią i zimą będzie wspaniale smakować w wersji rozgrzewającej z uprażonymi jabłkami i cynamonem.

fot. Mat. prasowe

Twoją rodzinną dietę wzbogaci też ekologiczne mleko – w pełni naturalny, wysokiej jakości produkt, który uzyskał unijny certyfikat rolnictwa ekologicznego gwarantujący w pełni naturalne pochodzenie. Wypróbuj nasz przepis i ciesz się tradycyjnym smakiem z całą rodziną!

CIASTO Z TWAROGIEM I OWOCAMI

Składniki:

250 g Twarogu półtłustego

250 g mąki pszennej

100 g cukru lub zdrowszego odpowiednika (np. stewii)

120 g Masła Ekstra

2 łyżeczki proszku do pieczenia

0,5 łyżeczki soli

3 jajka

1 łyżka cukru waniliowego

300 g wybranych owoców

Sposób przygotowania:

Wymieszaj w misce suche składniki – mąkę, cukier, proszek do pieczenia i sól. W drugiej misce zmiksuj jajka z połową twarogu i dodaj do suchych składników. Zmiksuj i wlej rozpuszczone masło. Ponownie zmiksuj. Formę do pieczenia o średnicy około 22 cm wyłóż papierem do pieczenia. Przełóż ciasto do formy i wyrównaj. Pozostały twaróg wymieszaj z łyżką cukru waniliowego i posmaruj nim wierzch ciasta. Wyłóż owoce, rozkładając je równomiernie na cieście. Piecz w 160 stopniach (tryb termoobieg)

przez około godzinę.