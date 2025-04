Jeśli zdecydowałaś, że babeczki, serniczki czy inny skromniejszy deser na walentynki to za mało, by wyrazić twoje uczucia, możesz upiec tort walentynkowy. Jego przygotowanie wymaga więcej czasu i pracy, za to okazałe ciasto na walentynki to doskonały sposób na twój prezent od serca.

Reklama

Bezowy tort walentynkowy

Składniki na bezę:

6 białek,

250 g cukru drobnego do wypieków,

1 łyżka mąki ziemniaczanej,

1 łyżeczka soku z cytryny,

szczypta soli.

Składniki na krem kawowy:

250 g śmietany 36%,

250 g serka mascarpone,

3 łyżeczki kawy rozpuszczalnej,

pół tabliczki mlecznej czekolady,

kilka truskawek,

3 łyżki cukru pudru.

Sposób przygotowania:

Białka wyjmij z lodówki (powinny mieć temperaturę pokojową). Ubij je ze szczyptą soli na sztywno, następnie łyżka po łyżce dodawaj cukier. Beza powinna mieć gładką konsystencję (potrzeba nawet 15 minut), pod koniec ubijania dodaj sok z cytryny i mąkę zimeniaczaną. Sok z cytryny możesz zastąpić octem. Na dużej blasze do pieczenia połóż papier i odrysuj 3 równej wielkości okręgi o średnicy około 20 cm. Na odrysowane koła, wyłóż masę bezową. Piecz w piekarniku nagrzanym do 140 stopni przez około 70 minut. Po upieczeniu pozwól, by blaty same wystygły. Kawę rozpuść w 1 - 2 łyżkach gorącej wody i odstaw do wystygnięcia. Ubij śmietanę z serkiem mascarpone i cukrem pudrem. Dodaj całkowicie wystudzoną kawę. Gotowym kremem przełóż blaty bezowe. Czekoladę rozpuść w kąpieli wodnej, ostudź i polej gotowy tort walentynkowy.

fot. Adobe Stock

Tort walentynkowy w kształcie serca

Składniki na ciasto:

220 g mąki,

220 g cukru,

200 g maślanki,

200 g oleju,

2 jajka,

2 łyżki kakao,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

1 łyżeczka czerwonego barwnika do ciast,

garść świeżych borówek.

Składniki na krem:

200 g zimnego masła,

150 g serka typu Philadelphia,

3 łyżki cukru pudru,

1 łyżeczka soku z cytryny.

Sposób przygotowania:

W jednej misce wymieszaj składniki mokre - maślankę, olej i jajka. W drugiej wymieszaj składniki suche: mąkę, proszek do pieczenia, cukier, barwnik do ciasta, kakao. Następnie wymieszaj obie części. Ciasto powinno mieć jednolity, ciemnoczerwony kolor. W razie potrzeby dodaj więcej kakao lub barwnika. Ciasto przełóż do formy do pieczenia i piecz w temperaturze 180 stopni przez około 45 minut (do tzw. suchego patyczka). Po upieczeniu ciasto ostudź i pokrój na 3 lub 4 warstwy. Zimne masło utrzyj z serkiem, następnie dodaj cukier puder, a także sok z cytryny. Krem powinien być gładki. Przełóż blaty z ciasta serkiem używając szprycy. Wierzch tortu walentynkowego udekoruj borówkami i listkami mięty.

fot. Adobe Stock

Różowy tort walentynkowy

Składniki na biszkopt:

5 jajek,

3/4 szklanki mąki,

3/4 szklanki cukru,

1 łyżeczka proszku do pieczenia.

Składniki na krem i wierzch tortu:

3 kostki masła w temp. pokojowej,

8 białek,

400 g cukru drobnego do wypieków,

szczypta soli,

kilka kropel aromatu waniliowego,

odrobina różowego barwnika do ciast,

kilka łyżek dżemu truskawkowego.

Sposób przygotowania:

Białka oddziel od żółtek. Białka ubij, gdy będą sztywne, dodawaj cukier, ubijając na gładko. Dodaj żółtka i delikatnie wymieszaj ciasto za pomocą łyżki. Mąkę przesiej z proszkiem do pieczenia. Dodawaj łyżka po łyżce, delikatnie mieszając ciasto. Ciasto przełóż do formy do pieczenia w kształcie serca i upiecz w temperaturze 175 stopni przez około 40 minut. Ostudź. Przekrój biszkopt na 2 warstwy. Białka na krem ubij na sztywno z odrobiną soli i cukrem. Powoli dodawaj masło, cały czas ubijając. Krem powinien mieć gęstą, maślaną konsystencję. Pod koniec ubijania, dodaj barwnik oraz aromat waniliowy. Połóż na paterze pierwszy blat biszkoptowy. Posmaruj kremem. Wyłóż drugi blat, posmaruj dżemem. Wyłóż trzeci blat. Pozostałą część kremu przełóż do szprycy i wyciskaj na wierzch tortu, tworząc róże. Gotowy tort walentynkowy przechowuj w lodówce aż do czasu podania.

fot. Adobe Stock

Tort walentynkowy z makaronikami

Do wykończenia tortu, oprócz makaroników, możesz wykorzystać dowolne dekoracje - posypki (widoczne przy podstawie) lub owoce.

Składniki na ciasto:

5 jajek,

3/4 szklanki mąki,

3/4 szklanki cukru,

1 łyżeczka proszku do pieczenia.

Składniki na glazurę lustrzaną:

150 ml wody,

300 g cukru,

20 g żelatyny,

200 g słodzonego mleka skondensowanego,

3,5 tabliczki białej czekolady.

Składniki na krem:

500 g serka mascarpone,

500 g śmietany kremówki,

6 łyżek cukru pudru.

Sposób przygotowania:

Ze składników na ciasto przygotuj biszkopt (ubij białka z cukrem, dodaj żółtka i delikatnie wymieszaj z mąką i proszkiem do pieczenia). Piecz przez około 35 - 45 minut w temperaturze 175 stopni, następnie ostudź, przekrój na 2 lub 3 blaty. Śmietanę ubij z serkiem i cukrem na gładko i sztywno. Przełóż blaty i posmaruj wierzch i boki tak, by maksymalnie wyrównać powierzchnię tortu. Całość wstaw do zamrażalnika na około 2 godziny. Żelatynę zalej niewielką ilością wody i odstaw, by napęczniała. Mleko, cukier i pozostałą ilość wody przelej do garnuszka i podgrzej, aż cukier się rozpuści. Czekoladę połam na kawałki i dodaj do masy. Dodaj także żelatynę, wymieszaj dokładnie. Glazura powinna mieć gładką konsystencję. Przelej polewę przez sito, by pozbyć się pęcherzyków powietrza. Ostudź do temperatury pokojowej (zanim stanie się gęsta). Wyjmij z zamrażalnika ciasto. Polej ciasto glazurą tak, by swobodnie ściekała po bokach, Nie używaj szpatułki. Gdy glazura trochę zastygnie, posypką wykończ dolną część tortu. Wstaw ciasto do lodówki. Makaronikami i/lub owocami dekoruj tort walentynkowy bezpośrednio przed podaniem.

fot. Adobe Stock

Reklama

Zobacz więcej przepisów na tort walentynkowy: