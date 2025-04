Tort dla księcia

W ekskluzywnym hotelu Sacher co rok gromadzą się turyści, by spróbować kawy po wiedeńsku z kawałkiem firmowego tortu. To w końcu królewski przysmak – powstał z myślą o godnym deserze dla księcia i dyplomaty austriackiego, Metternicha. Kulinarna legenda głosi, że wymyślił go na poczekaniu najmłodszy cukiernik na dworze księcia – Franz Sacher. Z powodu braku składników zrezygnował nawet z dekoracji i po prostu polał gotowe ciasto czekoladową polewą. W tym przypadku zasada, że rzeczy proste bywają genialne sprawdziła się, i wypiek zadomowił się na stałe w czołówce światowych deserów.

Wojna o tort

Po drugiej wojnie światowej firma Sacher, borykając się z trudnościami finansowymi musiała odsprzedać przepis konkurencyjnej cukierni Demel, która nie zrezygnowała oczywiście z markowej nazwy znanego deseru, oferując go jako „oryginalny tort Sachera”. Mimo późniejszych starań producenta tortu o zmianę nazwy nadanej przez konkurenta, sprawa sądowa długo pozostawała nierozstrzygnięta. „Wojna tortowa” toczyła się przez prawie dekadę II poł. XX stulecia. Gdy Sacher wreszcie odzyskał prawa do receptury, zamknął ją na cztery spusty w sejfie hotelu. Od tego czasu możemy więc jedynie "próbować" upiec sacherowski tort i zbliżyć się do oryginału.

Przepis na tort Sachera

Ciasto:

150 g czekolady

150 g miękkiego masła

100 g cukru pudru

6 żółtek, 6 białek

50 g cukru

150 g mąki

Szczypta soli

Konfitura morelowa

Polewa:

200 g czekolady

200 g cukru

Przygotowanie:

Czekoladę rozpuścić w niewielkiej ilości wody i utrzeć z masą na puszystą masę; następnie dodawać stopniowo cukier i żółtka. Białka ubić z cukrem na niezbyt sztywną pianę, dodać mąkę z odrobiną soli i wymieszać z masą czekoladową.

Tortownicę o średnicy 24 cm wysmarować masłem, posypać mąką, włożyć do niej ciasto i piec 45-60 minut w piekarniku nagrzanym do temperatury 180°C.

Tort pozostawić w formie do całkowitego schłodzenia, następnie wyjąć.

Podgrzać konfiturę morelową i posmarować nią tort. Następnie pozostawić tort na kilka godzin w chłodnym miejscu.

Polewa: czekoladę i cukier rozpuścić i zagotować z ½ szklanki wody, stale mieszając, następnie gotować około 5 minut na wolnym ogniu, aż polewa zacznie gęstnieć. Rozprowadzić polewę szybko i równomiernie po całym torcie. Do tortu Sachera podaje się niesłodzoną bitą śmietanę – a także jeden z rodzajów kawy po wiedeńsku.

Przepis pochodzi z książki „Culinaria. Kuchnie Europy”, red. Christine Westphal