Pierwszy przepis na tort pochodził z Włoch. Do naszego kraju torty zawitały jednak dość wcześnie - pojawiły się na dworze królowej Bony. Przepisy na torty często bardzo się od siebie różnią. Ciasto może być biszkoptowe lub kruche, często smakowe (np. czekoladowe), niejednokrotnie nasączone. Dużą popularnością cieszą się też torty bezowe. Jeśli chodzi o przełożenie blatów, pole do popisu również jest spore - może być to masa śmietanowa, dżem, krem owocowy, czekoladowy albo marcepanowy. Największym atutem pysznego tortu jest jednak zazwyczaj dekoracja - niektóre wypieki przypominają prawdziwe dzieła sztuki! Okazja jest przecież niezwykła: pyszne torty urodzinowe, torty weselne i torty komunijne muszą podobać się jubilatom.

Przepis na tort orzechowy z dodatkiem kajmaku

Jak zrobić tort orzechowy? Oto składniki:

6 jajek,

szklanka cukru,

1 i 1/2 szklanki mąki,

1 i 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia,

15 dag zmielonych orzechów włoskich,

filiżanka kawy,

250 g serka mascarpone,

puszka masy kajmakowej.

Przygotowanie tortu orzechowego rozpocznij od utarcia żółtek z cukrem na puszysty krem. Mąkę przesiej z proszkiem do pieczenia, połącz z masą żółtkową. Białka ubij na sztywną pianę, dodaj do ciasta razem z orzechami, delikatnie wymieszaj.

Przełóż masę na tort do tortownicy. Piecz przez 25 minut w 180 stopniach C. Wystudź, przekrój na 3 blaty. Mascarpone utrzyj z połową kajmaku, schłodź. Blaty ciasta nasączaj kawą i przekładaj kremem. Resztą kremu posmaruj wierzch tortu. Boki tortu i rozetki wykonaj z pozostałej w puszce masy kajmakowej. Tort orzechowy z dodatkiem kajmaku gotowy!

Przepis na tort czekoladowy

Jak zrobić czekoladowy tort urodzinowy? Oto składniki:

Na ciasto do tortu:

17 dag mąki,

15 dag masła,

15 dag cukru,

5 dag kakao,

4 łyżki mleka,

6 jajek,

1 i 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia,

Na krem do tortu:

5 dag masła,

30 dag gorzkiej czekolady,

250 ml śmietanki 30%,

łyżeczka żelatyny,

wisienki koktajlowe.

Masło utrzyj z cukrem, dodając po jednym jajku. Następnie wsyp mąkę wymieszaną z kakao i proszkiem do pieczenia, wlej mleko. Wszystko dokładnie wymieszaj, aż powstanie jednolita masa. Ciasto podziel na 2 części i upiecz 2 placki o średnicy 24 cm. Piecz blaty tortowe przez 20 minut w 180 stopniach C.

Żelatynę namocz w odrobinie zimnej przegotowanej wody i odstaw, aby napęczniała. Czekoladę rozpuść razem z masłem i śmietanką. Zdejmij z ognia, dodaj żelatynę, wymieszaj. Krem do tortu podziel na 4 porcje. Jedną przełóż do szprycy cukierniczej.

Na talerzu albo paterze połóż pierwszy krążek ciasta. Przykryj porcją kremu. Przykryj drugim krążkiem i kolejną warstwą kremu. Trzecią częścią posmaruj boki tortu. Kremem znajdującym się w szprycy udekoruj wierzch i boki tortu. Rozłóż wisienki. Tort czekoladowy najlepiej smakuje lekko schłodzony.

Znalazłaś już przepis na tort idealny? Do kulinarnego prezentu dołącz najpiękniejsze życzenia urodzinowe!

Inne torty

Poniżej znajdziesz jeszcze 48 innych przepisów na różne okazje: torty urodzinowe, torty okolicznościowe, torty dla dzieci, torty na chrzciny, pyszne torty weselne i torty komunijne. Przykładowe pomysły to tort makowy, tort bezowy, tort z bitą śmietaną, tort szwarcwaldzki, tort owocowy, a także tort truskawkowy.

