Ilość kalorii: 420

Czas przygotowania: 60 min

Ilość porcji: 12

Stopień trudności: Średnie

Składniki:

6 jajek

szklanka cukru

1,5 szklanki mąki

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia

15 dag zmielonych orzechów włoskich

filiżanka kawy

250 g serka mascarpone

puszka kajmaku (400 g)

Reklama

Przygotowanie:

1. Żółtka utrzyj z cukrem na puszysty krem.

2. Dodaj mąkę przesianą z proszkiem do pieczenia, połącz.

3. Białka ubij na sztywną pianę.

4. Pianę białkową dodaj do ciasta razem z orzechami, delikatnie wymieszaj.

5. Masę przełóż do tortownicy.

6. Piecz ok. 25 min w temp. 180 st. C.

7. Wystudź, przekrój ostrożnie na 3 blaty.

8. Serek mascarpone utrzyj razem z połową kajmaku, schłodź.

9. Blaty ciasta lekko nasączaj kawą i przekładaj kremem.

10. Pozostałą częścią kremu posmaruj wierzch tortu.

11. Bok tortu i ozdobne rozetki wykonaj z pozostałej masy kajmakowej.

Reklama

Przepis Renaty Materlińskiej z "Przyjaciółki"