Stopień trudności: Średnie

Składniki:

10 jajek,

1,5 szklanki drobnego cukru,

1,5 szklanki mąki tortowej,

0,5 szklanki mąki ziemniaczanej.

Krem maślany:

460 g masła,

720 g cukru pudru,

6 łyżek śmietany kremówki,

duża szczypta soli,

2 łyżki ekstraktu waniliowego,

różowy, fioletowy, żółty i zielony barwnik spożywczy,

czarny barwnik spożywczy.

Oprócz tego:

biała masa cukrowa, zrobiona w domu lub gotowa kupiona w sklepie.

Przygotowanie:

Tort jednorożec wygląda tak uroczo, że aż szkoda go jeść. Gwarantujemy jednak, że warto – smakuje jeszcze lepiej, niż wygląda. Jest zrobiony z biszkoptów i kremu do tortu. Uszy i róg są za to zrobione z masy cukrowej – możesz do niech dodać kolorowego barwnika lub posypać złotym jadalnym pyłkiem.

Chociaż jest to nieco czasochłonne ciasto, wbrew pozorom nie jest wcale trudne. Możesz zrobić masę cukrową w domu lub kupić gotową w sklepie. Jak krok po kroku zrobić tort jednorożec?

Zacznij od przygotowania lukru plastycznego, czyli masy cukrowej. Upiecz biszkopty. Ubij białka w misce, a następnie stopniowo dodawaj drobny cukier. Dodawaj żółtka po jednym i ciągle ubijaj. Wsyp przesianą przez sitko mąkę i dokładnie wymieszaj łyżką lub szpatułką, by nie naruszyć struktury ubitych jajek. Masę przełóż do dwóch jednakowych tortownic wysmarowanych miękkim masłem. Piecz około 35-40 minut w temperaturze 170 stopni. Jeśli nie masz dwóch form, po prostu upiecz je kolejno. Odstaw do ostygnięcia. Przygotuj krem do tortu. Masło ubij na gładką masę – użyj średnich obrotów miksera. Dodaj cukier puder i zacznij miksować na małych obrotach, stopniowo zwiększając prędkość. Ubijaj przez 2 minuty. Dodaj do kremu cukier puder i ekstrakt waniliowy. Ubijaj przez jeszcze minutę. Krem podziel na trzy równe części. Ostudzone biszkopty pokrój na cieńsze blaty. Przełóż je pierwszą częścią kremu. Drugą częścią kremu posmaruj wierzch i boki ciasta i dokładnie wygładź. Trzecią porcję kremu rozdziel na tyle miseczek, ile przygotowałaś barwników. Odłóż dwie łyżki do osobnej miseczki. Do każdej z miseczek dodaj barwnik spożywczy – najlepiej użyj barwników w proszku, by nie zaburzyć konsystencji kremu. Do odłożonych dwóch łyżeczek dodaj czarny barwnik. Czarny krem przełóż do rękawa cukierniczego z małą szprycą. Na boku tortu narysuj zmrużone oczy jednorożca. Rękaw cukierniczy wywiń na szklance. Szpatułką nakładaj kolorowe kremy do środka – dzięki temu uzyskasz efekt tęczowej grzywy. Nałóż krem w formie różyczek nad oczami, na górze tortu oraz bo boku na kształt grzywy. Część białej masy cukrowej rozwałkuj i wytnij z niej uszy. Włóż w krem. Nie wałkuj jej zbyt cienko, aby nie opadały. Do pozostałej części masy dodać wybranego barwnika spożywczego. Uformuj z niego zakręcony róg. Możesz też uformować róg, a następnie oprószyć go jadalnym złotem lub brokatem. Wetnij w masę cukrową. Napatrz się porządnie i... zjadaj. Smacznego!

