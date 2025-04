Tort dla dziewczynki. Przepis na piękny (i bardzo prosty) tort

Tort dla dziewczynki to wbrew pozorom twardy orzech do zgryzienia. Nasza propozycja to biszkopty przełożone pysznym waniliowym kremem w różowym kolorze. Ozdób go kolorową posypką lub ulubionymi słodyczami dziecka.