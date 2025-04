Tort czekoladowy z bitą śmietaną i owocami wymaga wielu składników, ale jego przygotowanie nie jest trudne. Biszkopt przełożony jest masą owocową - użyj dowolnych owoców, np. jagód, wiśni, malin, truskawek lub innych. Blaty nasącz wodą z cytryną! Wierzch wypieku polej rozpuszczoną w kąpieli wodnej czekoladą.

Składniki na tort czekoladowy z bitą śmietaną to:

6 jajek,

5 czubatych łyżek mąki pszennej,

1 szklanka cukru,

1/4 łyżeczki soli,

2 czubate łyżki kakao,

1 i 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia,

2 opakowania cukru wanilinowego,

3 łyżki mąki ziemniaczanej,

śmietana kremówka,

4 łyżeczki żelatyny,

1 łyżka soku z cytryny,

600 g dowolnych owoców,

woda z cytryną do nasączenia biszkoptu,

polewa czekoladowa do dekoracji (gotowa albo przygotowana z czekolady rozpuszczonej w kąpieli wodnej).

Najpierw przygotuj biszkopt. Zacznij od oddzielenia białek od żółtek. Białka wymieszaj ze szczyptą soli i ubij je na sztywną pianę, stopniowo dodając cukier i opakowanie cukru wanilinowego. Do gotowej piany z białek wmieszaj wszystkie żółtka. Przez sitko przesiej wszystkie sypkie składniki: mąkę, 1 łyżkę mąki ziemniaczanej, proszek do pieczenia oraz kakao. Wszystko przesiej do piany białkowej. Delikatnie wymieszaj składniki. Masę kakaową przelej do wysmarowanej masłem tortownicy (możesz ją też wysypać kakao). Piecz biszkopt w 180 stopniach przez około 25 minut.

W tym czasie przygotuj masę owocową. Do garnka wlej szklankę wody i wrzuć owoce. Zaczekaj, aż się zagotują. Dosłodź masę w zależności od stopnia kwaskowatości. Gdy owoce się gotują, wymieszaj 2 łyżki mąki ziemniaczanej z kilkoma łyżkami zimnej wody. Zmniejsz ogień i wlej roztwór mąki. Powstanie kisiel - powoli mieszaj masę i ponownie zagotuj. Wystudź.

Biszkopt po wyjęciu z pieca... upuść na blat! Dzięki temu nie opadnie. Wyjmij go z formy i zostaw do wystygnięcia. Gdy będzie zimny, zajmij się masą śmietanową. Żelatynę zalej zimną wodą i zostaw do napęcznienia. Podgrzej ją np. w kuchence mikrofalowej, a gdy będzie rozpuszczona, rozpocznij ubijanie porządnie schłodzonej śmietany kremówki. Do sztywnej śmietany dodaj cukier, łyżkę soku z cytryny oraz wystudzoną i rozpuszczoną żelatynę.

Biszkopt czekoladowy przekrój na 3 identyczne blaty. Każdy z nich nasącz wodą wymieszaną z cytryną. Na pierwszy blat wyłóż masę owocową, a potem śmietanową. Przykryj drugim blatem i postępuj identycznie. Wierzch tortu czekoladowego z bitą śmietaną polej polewą - możesz kupić gotową lub rozpuścić czekoladę w kąpieli wodnej.