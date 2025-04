Ilość kalorii: 560

Czas przygotowania: 70

Ilość porcji: 16

Stopień trudności: Średnie

Składniki:

Ciasto:

50 dag maku

1/2 l mleka

10 jajek

40 dag cukru

2–3 łyżki tartej bułki

kilka kropli oleju waniliowego

Krem:

2 budynie waniliowe z cukrem

600 ml mleka

25 dag masła

10 dag cukru pudru

1/2 tabliczki czekolady z nadzieniem toffi

5 dag orzechów

tabliczka gorzkiej czekolady

Przygotowanie:

1. Mak opłucz, zalej mlekiem, zagotuj, gotuj 10 min.

2. Odcedź na sicie. Przepuścić dwukrotnie przez maszynkę.

3. Żółtka utrzyj z cukrem na puszystą masę.

4. Cały czas ucierając, dodawaj po łyżce maku, bułki tartej i aromat waniliowy.

5. Białka ubij na sztywno, dodaj do masy makowej, ostrożnie wymieszaj.

6. Tortownicę o średnicy około 26 cm wysmaruj masłem i wysyp tartą bułką.

7. Przelej do niej masę, wyrównaj, piecz mniej więcej godzinę w temp. 180 st. C.

8. Ostudź, ciasto ostrożnie przekrój na 3 blaty.

9. Budyń ugotuj na mleku, ostudź.

10. Masło o temperaturze pokojowej utrzyj z cukrem pudrem.

11. Dalej ucierając, dodawaj do niego stopniowo po łyżce budyniu.

12. Odłóż 1/3 masy i połącz ją z rozpuszczoną czekoladą toffi i posiekanymi orzechami.

13. Resztę kremu wymieszaj z roztopioną w kąpieli wodnej czekoladą deserową.

14. Blaty ciasta przełóż kremem z orzechami.

15. Wierzch i boki posmaruj ciemnym kremem, schłodź.

Przepis Renaty Materlińskiej z "Przyjaciółki"