Tort bezowy zazwyczaj określany jest mianem Pavlovej - od nazwiska rosyjskiej primabaleriny Anny Pavlovej. Według tradycji, ten wykwintny deser został po raz pierwszy przygotowany na cześć legendarnej gwiazdy, gdy przyjechała z wizytą do australijskiego Perth. Przysmak imienia Pavlovej, zrobił zawrotną karierę na całym świecie. Nie jest prosty w przygotowaniu, ale efekt końcowy wynagradza wszelkie starania. Tort bezowy jest dodatkowo udekorowany bitą śmietaną i owocami - najczęściej używa się truskawek, malin, czereśni lub jagód.

Przepis na tort bezowy z ananasem

Oto składniki na tort bezowy z ananasem:

Beza:

4 białka,

30 dag cukru,

łyżeczka soku z cytryny

Krem i dekoracja:

3/4 szklanki mleka,

laska wanilii,

starta skórka z 3 cytryn,

9 żółtek,

10 dag cukru,

6 łyżek mąki kukurydzianej,

6 łyżek miękkiego masła,

1/2 świeżego ananasa.

Jak zrobić tort bezowy z ananasem? Białka ubij na sztywną pianę, nadal ubijając, wsypuj cukier. Po kilku minutach dodaj sok z cytryny. Blachę z piekarnika wyłóż papierem do pieczenia. Narysuj na nim 2 okręgi o średnicy 16 cm, wyłóż masę bezową. Piecz przez 15 minut w 150°C, a następnie zmniejsz temperaturę do 120°C i piecz jeszcze przez 2,5 godziny przy lekko uchylonych drzwiczkach.

Mleko zagotuj z wyskrobanymi ziarnami wanilii i skórką z cytryny. Żółtka ubij z cukrem, dodaj mąkę. Mieszając, wlewaj do żółtek 1/3 gorącego mleka. Płyn przelej do reszty mleka. Mieszając gotuj, aż masa zgęstnieje. Zdejmij z ognia, dodaj masło, wystudź. Masę wymieszaj z drobno pokrojonym ananasem, kremem przełóż blaty tortu bezowego.

Przepis na tort bezowy z owocami

Oto składniki na tort bezowy z biszkoptem:

Na masę biszkoptową:

4 jajka,

4 łyżki mąki,

4 łyżki cukru,

łyżeczka proszku do pieczenia

Na masę:

330 ml kremówki,

1 galaretka truskawkowa,

1 łyżka cukru,

2 łyżeczki żelatyny

Na bezę:

3 białka,

175 g cukru pudru,

1 łyżka octu winnego,

1 łyżka skrobi kukurydzianej.

Jak zrobić tort bezowy z biszkoptem? Jajka na biszkopt ubij z cukrem, połącz z mąką przesianą z proszkiem do pieczenia. Piecz 20 min w 180 stopniach C.

Białka na bezę ubij na pianę, dodając puder, skrobię i ocet. Na blaszce wyłożonej pergaminem uformuj bezę tej samej wielkości, co biszkopt. Wstaw ją do piekarnika na godzinę - temperatura nie może przekraczać 130 stopni C.

Ugotuj galaretkę, a gdy stężeje, pokrój ją w kostkę. Śmietanę ubij na sztywno z cukrem, dodaj ostudzoną żelatynę rozpuszczoną w 2 łyżkach gorącej wody i pokrojoną galaretkę. Na biszkopt wyłóż masę, przykryj bezą.

