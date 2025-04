To smak, który towarzyszy nam w zasadzie od zawsze. Przypomina najpiękniejsze momenty z naszego życia - urodziny, wielkie rodzinne spotkania, wieczorki z przyjaciółką, czy romantyczne spotkania tylko we dwoje. To też ulubione słodycze Polek i Polaków. O co chodzi o za co je kochamy?

Słodycze od pokoleń, czyli...

... Mieszanka Krakowska - kultowe owocowe galaretki, które towarzyszą Polakom w najsłodszych momentach – tych spędzanych z przyjaciółmi i bliskimi. Soczyście owocowe, oblane deserową czekoladą, agarowe galaretki dostępne są teraz w nowej odsłonie: bez zbędnych dodatków czy konserwantów oraz w zupełnie odmienionych opakowaniach. Można teraz zasmakować w nowych oryginalnych wersjach smakowych, prosto z polskich sadów i lasów!

Mieszankowe momenty – razem z najbliższymi

Najpiękniejsze chwile to te spędzone w gronie najbliższych, kiedy możesz poczuć rodzinne ciepło. Jesienią dni robią się coraz krótsze i zaczynamy tęsknić za latem, dlatego warto wykorzystać ten czas w 100%, np. spędzając czas z najbliższymi. Wspólne jesienne pikniki, spacery czy weekendowy wypad do lasu to idealny moment, aby wziąć ze sobą Mieszankę Krakowską i podzielić się słodką przekąską. Każda galaretka zapakowana jest oddzielnie, co sprawia, że wrzucenie kilku do podręcznej torby nie będzie problemem, a słodki poczęstunek z pewnością wywoła uśmiech na twarzy bliskiej osoby.

Dobre Składniki Mieszanki Krakowskiej

Sekret smaku Mieszanki Krakowskiej to naturalne aromaty, soki owocowe i wykwintna deserowa czekolada bez E476 i oleju palmowego. Substancją żelującą galaretek jest agar (naturalna substancja żelująca pochodzenia roślinnego). Nie znajdziesz w nich sztucznych barwników czy substancji konserwujących. Dzięki temu można delektować się w 100% naturalnym smakiem, bez obaw o wątpliwy skład produktu (dowiedz się więcej na www.dobreskladniki.pl).

Nowe smaki prosto z polskich sadów i lasów

W tym roku do kultowych smaków Mieszanki Krakowskiej: ananasa, pomarańczy, cytryny i maliny dołączyły nowe, równie pyszne i mocno owocowe galaretki, tym razem o smaku owoców z polskich sadów i lasów. Teraz możesz spróbować także smaku wiśniowego, gruszkowego, truskawkowego i owoców leśnych. Podaruj sobie soczyście świeże wspomnienie lata zatopione w delikatnej czekoladzie Wawelu i podziel się smakiem, który inspiruje do działania.

Sprawdź, który ze smaków najbardziej przypadnie Ci do gustu i pomóż wybrać najpopularniejszy smak Mieszanki Krakowskiej w Polsce. Weź udział w konkursie "Owocne wybory z Mieszanką Krakowską" na www.mieszankakrakowska.pl w terminie od 12.09-14.10.2017, głosuj na swoją ulubioną galaretkę i podziel się Mieszankowymi Momentami spędzonymi w towarzystwie najbliższych. Do zdobycia setki nagród!