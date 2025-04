Tiramisu to jeden z najbardziej znanych deserów świata. My mamy jednak dla was także przepis na wersję bez jajek, tort, a także ciasto tiramisu - to zmienione interpretacje klasycznego przepisu, które bazują jednak na podobnych składnikach.

Składniki:

szklanka mąki,

3/4 szklanki cukru,

50 g masła,

6 jajek.

Na krem:

500 g serka mascarpone,

8 żółtek,

2 szklanki śmietanki 36%,

1 szklanka cukru pudru,

1/5 szklanki amaretto,

1 łyżka żelatyny,

1/3 szklanki zimnej wody,

1 łyżka kakao.

Syrop kawowy:

1/2 szklanki cukru,

1/2 szklanki gorącej wody,

4 łyżki kawy rozpuszczalnej.

Masło roztop w rondelku. Żółtka oddziel od białek. Białka ubij z cukrem na pianę. Następnie dodawaj po jednym żółtku, małymi partiami wsypuj mąkę. Nie przerywaj mieszania. Na koniec wlej masło. Wymieszaj. Blaszkę wyłóż papierem do pieczenia. Przelej na nią ciasto. Piecz w 180 stopniach C przez około 12 minut. Wodę wymieszaj z cukrem i kawą. Powstałym syropem polej upieczone ciasto. Ciasto przetnij na 4 równe prostokąty. Żółtka utrzyj z cukrem. Żelatynę namocz w wodzie, gdy napęcznieje podgrzej, aby się rozpuściła. Śmietanę ubij. Masę z żółtek wymieszaj z likierem, śmietanką, mascarpone, a na koniec rozpuszczoną żelatyną. Blaty ciasta przełóż kremem. Wierzch i brzegi ciasta posmaruj kremem i posyp kakao.

Klasyczne tiramisu zakłada użycie surowych jaj. Wiele osób obawia się tego, nie mając ochoty na spożywanie nieprzetworzonych jajek. My znamy przepis na wersję bez tego składnika.

Składniki:

200 g podłużnych biszkoptów,

4 łyżki rozpuszczalnej kawy,

250 ml wrzątku,

50 ml likieru amaretto,

200 g śmietany kremówki,

4 łyżki cukru pudru,

250 g serka mascarpone,

starta gorzka czekolada do posypania wierzchu.



Sposób przygotowania:

Deser możesz przygotowywać od razu w pucharkach, albo w niewielkiej tortownicy (później będziesz musiała pokroić go na kawałki). Kawę rozpuść we wrzątku i zmieszaj z likierem, wystudź. Wyłóż pierwszą warstwę deseru - biszkopty (połowę całej ilości), nasączone kawową mieszanką. Nie mocz ich za długo, by nie były całkiem rozmięknięte. Śmietankę ubij na sztywno, pod koniec ubijania dodając cukier puder. Wymieszaj ją mikserem z mascarpone. Połowę kremu wyłóż na biszkopty. Potem stwórz kolejną warstwę z drugiej partii nasączonych biszkoptów, a następnie drugą część kremu. Wierzch posyp startą gorzką czekoladą. Gotowe tiramisu bez jajek chłodź w lodówce przez co najmniej 12 godzin.

Składniki:

130 g cukru,

4 jajka,

100 g mąki pszennej,

35 g mąki ziemniaczanej

150 ml śmietany kremówki,

120 g cukru pudru,

2 łyżeczki esencji waniliowej,

750 g serka mascarpone

100 g gorzkiej czekolady,

160 ml mocnej kawy,

100 ml amaretto.

Sposób przygotowania:

Rozpocznij od przygotowania biszkoptu na tort tiramisu. Oddziel białka od żółtek. Białka ubij na sztywną pianę, pod koniec ubijania powolutku dodając do nich cukier. Teraz dodawaj pojedynczo żółtka, nie przerywając ubijania. Mąkę pszenną przesiej razem z ziemniaczaną i ostrożnie dodaj je do masy jajecznej. Tortownicę o średnicy 23 cm wyłóż papierem do pieczenia, przelej do niej ciasto. Piecz w 180 stopniach przez 35 minut. Gdy biszkopt na tort tiramisu będzie gotowy, upuść go razem z foremką na podłogę - będzie łatwiej wyjąć go z tortownicy. Po ostygnięciu przekrój go dużym nożem na 3 blaty. Teraz zrób krem do tortu tiramisu. Cukier puder, śmietanę kremówkę, serek mascarpone oraz esencję waniliową zmiksuj, aż powstanie gładki krem. Blaty biszkoptowe nasącz teraz kawą, wymieszaną z likierem. Gorzką czekoladę zetrzyj na tarce. Teraz tort przyrządzaj według następującej kolejności - na nasączony blat wyłóż 1/3 kremu tiramisu i posyp 1/3 startej czekolady. Potem wyłóż kolejny blat, przełóż drugą partią kremu i posyp czekoladą. Powtarzaj, aby wierzchnią warstwę tortu tiramisu stanowił krem z wiórkami czekoladowymi. Boki ciasta również możesz posmarować. Przed zaserwowaniem deser schładzaj przez 12 godzin.

