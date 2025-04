Czas przygotowania: 60 min

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

Biszkopt:

1,5 szklanki mąki tortowej,

0,5 szklanki cukru,

1 łyżeczka sody oczyszczonej,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

1 szklanka mleka roślinnego – najlepiej sojowego,

1/3 szklanki oleju,

1 łyżka octu jabłkowego,

3/4 szklanki mocnej kawy,

1 łyżka likieru kawowego.

Krem:

2 puszki schłodzonego mleczka kokosowego,

3 łyżki cukru pudru,

kakao do posypania.

Przygotowanie:

Do niedawna wegańskie tiramisu wydawało się czymś zupełnie niemożliwym. Dziś jednak ta wersja najsłynniejszego włoskiego deseru nikogo nie dziwi. Tiramisu bez jajek i mleka to deser odpowiedni nie tylko dla wegan, ale i alergików. Jeśli szukasz innych inspiracji, sprawdź też nasz przepis na sernik z kaszy jaglanej.

Upieczenie wegańskiego biszkoptu to jedno, ale czym zastąpić mascarpone? Doskonale nada się do tego mleczko kokosowe. Wybierz takie, które ma co najmniej 80% kokosa, a następnie porządnie schłodź je w lodówce.

Mleczko powinno się rozwarstwić, a do tiramisu bez jajek i nabiału będziesz potrzebować jedynie stałej części, która doskonale się ubija. Jak przygotować ten wegański deser?

Piekarnik rozgrzej do 180 stopni. W misce połącz mąkę, cukier, proszek do pieczenia i sodę. W drugiej misce połącz mleko sojowe z octem oraz olejem. Mokre składniki stopniowo wlewaj do suchych i dokładnie wymieszaj. Formę natłuść margaryną i oprósz mąką. Przelej do niej ciasto. Biszkopt piecz przez 35 minut, aż to suchego patyczka. Gdy ciasto będzie się studzić, przygotuj krem do tiramisu bez jajek i nabiału. Wyjmij z puszki stałą część mleczka kokosowego. Pozostałą wodę możesz zużyć do naleśników lub owocowych koktajli. Mleczko kokosowe ubij z cukrem pudrem. Zanim przełożysz nim biszkopt, przełóż je do lodówki, by się nie rozpłynęło. Biszkopt pokrój na blaty i nasącz mieszanką kawy i likieru. Przełóż kremem. Górę tiramisu bez jajek oprósz kakao. Podawaj mocno schłodzone. Smacznego!

