Terrina serowo - waniliowa - przepis

Ważnym składnikiem terriny jest ekstrakt waniliowy. Szukaj go w delikatesach i sklepach ze zdrową żywnością. Możesz go zastąpić miąższem z laski wanilii. Nie używaj jednak zamiast niego aromatu wanilinowego do ciast, gdyż zepsuje smak deseru.