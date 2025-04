Tarta z truskawkami to lekki i owocowy deser, który świetnie sprawdza się na przyjęciach dla dzieci, jak i na wieczorne spotkania ze znajomymi. Przyrządzona z dodatkiem mascarpone, kremu budyniowego lub bezy jest ciekawym urozmaiceniem do kawy. Sprawdź nasze przepisy na tartę z truskawkami!

Tarta z truskawkami i mascarpone: przepis

Oto składniki na tartę z truskawkami i mascarpone:

1,5 szklanki mąki

pół szklanki cukru

Szczypta soli

¼ kostki masła

jajko

łyżka soku z cytryny

ekstrakt waniliowy

2 łyżki wody

600 g truskawek

500 g mascarpone

¼ szklanki cukru pudru

skórka otarta z cytryny

2 łyżki porto

Jak zrobić tartę z truskawkami i mascarpone?

Najpierw ucieramy w mikserze mąkę, masło, sól i dokładnie wszystko łączymy. Następnie ubijamy żółtka, wanilię, sok z cytryny oraz wodę – do całkowitego połączenia się składników. Zwijamy masę w kulę i ugniatamy rękoma jeszcze kilkakrotnie i owijamy folią spożywczą. Następnie schładzamy w lodówce przez godzinę. Po tym czasie rozprowadzamy ciasto w formie na tartę. Rozgrzewamy piekarnik do 190 stopni Celsjusza i pieczemy spód tarty przez 15-20 minut do zbrązowienia. Następnie schładzamy w lodówce przez godzinę. Truskawki dokładnie oczyszczamy i usuwamy szypułki. Truskawki mieszamy z cukrem. W międzyczasie ubijamy mascarpone, cukier puder, sok I skórkę z cytryny. Układamy masę śmietanową na spód tarty. Następnie truskawki kroimy na plasterki i dekorujemy nimi całość. Tak przyrządzona tarta z truskawkami doskonale sprawdza się na spotkania ze znajomymi.

Tarta z truskawkami i budyniem: przepis

Oto składniki na tartę z truskawkami i budyniem:

1,5 szklanki mąki

pół szklanki cukru

100 g masła

3 jajka

2 łyżki wody

250 g truskawek

2 łyżki dżemu morelowego

łyżka wody

ekstrakt waniliowy

2 szklanki mleka

pół szklanki śmietanki kremówki

budyń w proszku

Jak zrobić tartę z truskawkami i budyniem?

Mąkę, cukier i masło ucieramy dokładnie za pomocą miksera. Dodajemy żółtko i wodę. Ubijamy ręką parę razy i owijamy folią spożywczą. Schładzamy w lodówce przez 30 minut. Rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Wykładamy ciasto na formę do tarty i nakłuwamy widelcem. Wysypujemy fasolką lub ryżem i zapiekamy przez 20 minut do zbrązowienia. W mikserze ubijamy jajka, cukier i wanilię. Dodajemy proszek budyniowy. Tak przygotowany krem budyniowy wykładamy na spód. Oczyszczone i truskawki układamy na kremie i posypujemy cukrem pudrem. Tak przygotowana tarta z truskawkami doskonale komponuje się ze świeżą lemoniadą.

Tarta z truskawkami i bezą: przepis

Oto składniki na tartę z truskawkami i bezą:

1,5 szklanki mąki

szczypta soli

¼ szklanki masła

5 jajek

łyżeczka octu

400 g truskawek

szklanka cukru

łyżka soku z cytryny

szklanka wody

skrobia ziemniaczana

Jak zrobić tartę z truskawkami i bezą?

Najpierw miksujemy dokładnie mąkę, sól i cukier razem z masłem i jajkami. Następnie ubijamy całość rękoma i owijamy dokładnie folią spożywczą. Schładzamy w lodówce przez 30 minut. Rozgrzewamy piekarnik do 190 stopni Celsjusza i wkładamy spód tarty wyłożony w formie. Truskawki dokładnie obmywamy i usuwamy szypułki. Mieszamy z cukrem i skrobią ziemniaczaną. Białka ubijamy razem z cukrem, sokiem z cytryny i odrobiną wody. Bezę układamy na truskawki. Tak przyrządzoną tartę z truskawkami zapiekamy w 200 stopniach Celsjusza jeszcze przez 7-8 minut do zbrązowienia bezy.

