Składniki

Ciasto:

2.5 szkl. pszennej mąki,

0.7 kostki masła - 15 dkg,

pół szkl. cukru,

pół łyżeczki soli,

2 żółtka,

cukier z prawdziwą wanilią,

2 łyżki zimnej i kwaśnej,

śmietany,

spora szczypta soli.

Nadzienie:

1.5 szkl. maku,

0.7 szkl. słodkiej śmietanki 18%,

4 czubate łyżki cukru,

3 łyżki miodu,

1 szkl. łuskanych orzechów laskowych,

łyżka kandyzowanej skórki pomarańczowej,

pół łyżeczki cynamonu,

2 jajka,

cytryna,

aromat rumowy.

Sposób przygotowania

Mąkę i zmrożone masło posiekać nożem, aż masło będzie w małych kawałeczkach. Dodać do tego żółtka, cukier i śmietanę, posolić i bardzo, ale to bardzo szybko zagnieść w kulę. Wyrobić przez chwilę do uzyskania jednolitości. Ciasto podzielć na 3 części. Dwoma częściami wylepić formę do pieczenia - brzegi formy też wylepić ciastem na wysokość ok. 2 - 3 cm. Ciasto ponakłuwać wielokrotnie widelcem i wstawić do zamrażalnika na 30 min. Resztę ciasta owinąć folią i również umieścić w zamrażalniku.

Przygotować nadzienie: mak gotować ze śmietanką 5 min. na małym ogniu, następnie wystudzć. Jajka ucierać z cukrem i miodem na pulchną masę, dodać mak, skórkę pomarańczową, posiekane orzechy, cynamon i aromat rumowy, wymieszać dokładnie.

Masę układać na oziębionym cieście. Brzegi ciasta wysmarować wodą. Pozostałe ciasto rozwałkować na placek o grubości 0.5 cm. Wykrawać z niego kilkanaście równych pasków o szerokości ok. 1 - 2 cm. Dwa spore kawałki odkładać na bok. Z reszty pasków układać kratkę na masie: tak, by na siebie zachodziły jak nici w materiale. Kiedy kratka jest ułożona na całej powierzchni, pozostałe paski przykleić do brzegów formy, by ukryć zakończenia pasków tworzących kratkę. Tartę wstawić do zamrażalnika na 15 min. Zmrożone ciasto wstawić do piekarnika nagrzanego do 220°C. Piec je w tej temp. ok. 10 - 15 min., aż ciasto się zetnie, ale nie zacznie się rumienić. Następnie zmniejszyć temp. do 180°C, piec ciasto 25 - 35 min., aż będzie złotobrązowe.

fot. sxc.hu