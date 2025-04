Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

Na ciasto:



10 dag masła

15 dag mąki

żółtko

5 dag cukru

Na nadzienie:



40 dag masy kajmakowej

3 banany

sok z cytryny

200 ml śmietanki 30%

2 łyżeczki cukru pudru

kakao do posypania

Przygotowanie:

1. Mąkę wymieszaj z cukrem, dodaj żółtko i posiekane masło.

2. Wszystko razem szybko zagnieć i odstaw na pół godziny do lodówki.

3. Następnie ciasto rozwałkuj i wylep nim formę do tarty wysmarowaną wcześniej masłem.

4. Ciasto ponakłuwaj widelcem i piecz w temp. 180 st. C około 15 minut.

5. Na wystudzone ciasto wyłóż masę kajmakową i równo rozsmaruj.

6. Banany pokrój na średniej grubości plasterki, skrop sokiem z cytryny, żeby nie zmieniły koloru.

7. Banany ułóż na masie.

8. Śmietankę ubij na sztywno z cukrem pudrem i wyłóż na banany.

9. Całość udekoruj masą kajmakową lub kakao.