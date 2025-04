Tarta bez jajek z owocami według Kasi Bukowskiej

Oto składniki na tartę bez jajek z owocami:

Reklama

250 g mąki pszennej

125 g zimnego masła pokrojonego w kostkę

1/4 szklanki śmietanki kremówki

50 g cukru pudru

pół łyżeczki soli

75 g kaszy jaglanej uprzednio przepłukanej

2 puszki mleka kokosowego

laska wanilii

cukier lub ksylitol

świeże lub mrożone owoce jagodowe

Jak zrobić tartę bez jajek z owocami?

Do miski wsypujemy mąkę, cukier puder oraz sól. Dokładnie mieszamy i wrzucamy masło. Zagniatamy dość szybko, aby ciasto po upieczeniu było kruche. Dolewamy śmietankę i zagniatamy do momentu, aż uzyskamy zwartą i gładką kulę. Rozwałkowujemy i układamy na blaszce do tarty. Dogniatamy do brzegów i przykrywamy papierem do pieczenia. Wstawiamy na pół godziny do lodówki. Następnie posypujemy z wierzchu grochem, aby ciasto nie urosło zbyt wysokie podczas pieczenia. Wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 190 stopni Celsjusza na 15 minut. W międzyczasie przygotowujemy krem. Do garnka wlewamy mleko kokosowe i zagotowujemy. Następnie wsypujemy kaszę jaglaną, uprzednio odpowiednio przepłukaną zimną wodą. Gotujemy do miękkości. Po wyciągnięciu tarty z piekarnika, ściągamy groch i wkładamy ponownie do zapieczenia na 10 minut, na złoty kolor. Krem kokosowo-jaglany dokładnie miksujemy za pomocą blendera, dosładzamy oraz doprawiamy wanilią. Wylewamy na gotowy spód tarty i układamy owoce. Tak przygotowana tarta najlepiej smakuje po schłodzeniu.

Polecamy!

Reklama

Zobacz, jak przygotować doskonałą tartę z kozim serem i figami! Sprawdź przepis na wytrawną tartę ze szpinakiem!