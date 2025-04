Tapioka to tak zwana kasza pozyskiwana z manioku. Jest bogactwem lekkostrawnych węglowodanów, przy czym dodatkowo jest przyjazna alergikom. Przygotowywane z niej puddingi i desery doskonale komponują się z mango lub prażonymi nasionami i orzechami. Sprawdź nasze przepisy na doskonałe słodkości z tapioką w roli głównej!

Tapioka z mango: przepis

Oto składniki na tapiokę z mango:

pół szklanki tapioki

szklanka dowolnego mleka

puszka mleka kokosowego

łyżka miodu

łyżeczka ekstraktu z wanilii

szczypta soli

mango

Jak zrobić tapiokę z mango?

Tapiokę moczymy w mleku przez godzinę do dwóch. Dodajemy mleko kokosowe, miód, wanilię oraz sól. Przekładamy do rondla i podgrzewamy na małym ogniu przez 25 minut, cały czas mieszając, nie doprowadzając do przypalenia na dnie garnka. Odkładamy do ostygnięcia. Przekładamy do mniejszych kieliszków lub miseczek i układamy na wierzch plastry mango. W innej wersji możemy zaserwować tapiokę z musem z mango, przygotowanego za pomocą blendera.

Deser z tapioki: przepis

Oto składniki na deser z tapioki:

pół szklanki tapioki

3 szklanki mleka

szczypta soli

3 jajka

pół szklanki cukru

łyżeczka ekstraktu waniliowego

Jak zrobić deser z tapioki?

Do garnka przekładamy tapiokę, mleko oraz szczyptę soli. Rozgrzewamy i stopniowo dodajemy cukier w zależności od naszych preferencji smakowych. Gotujemy przez 30 minut na wolnym ogniu cały czas mieszając i nie doprowadzając do przypalenia potrawy. Jajka ubijamy w osobnej misce i dokładamy łyżka po łyżce tapiokę, aby zahartować masę. Jajka nie powinny się ściąć. Przekładamy z powrotem na mały ogień i mieszamy cały czas uzyskując konsystencję puddingu. Tak przygotowaną tapiokę schładzamy i dekorujemy ulubionymi owocami lub prażonymi orzechami.

Tapioka: przepis

Oto składniki na tapiokę:

3 łyżki nasion chia

pół szklanki wody

starta skórka z pomarańczy

łyżeczka miodu

szklanka tapioki

puszka mleka kokosowego

pół szklanki cukru

pół szklanki wody

szczypta soli

pestki granatu

Jak zrobić tapiokę?

Do rondla wlewamy wodę, miód i dosypujemy nasiona chia. Odstawiamy do lodówki do spęcznienia. Tapiokę zalewamy mlekiem kokosowym i dosypujemy cukier i sól. Zagotowujemy przez 5 minut, a następnie odstawiamy do lodówki do napęcznienia. Mieszamy nasiona chia z tapioką i dokładnie mieszamy. Możemy również układać warstwami w pucharku. Tak przygotowany deser na bazie tapioki możemy serwować z pestkami granatu lub prażonymi orzechami z musem owocowym.

