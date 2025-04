Spis treści:

Brownie jest banalnie proste w przygotowaniu - cały sekret tkwi w odpowiednim czasie pieczenia, tak aby jego konsystencja nie była zbyt sucha, ale by brownie nie było surowe.

Składniki:

200 g masła,

300 g gorzkiej czekolady,

250 g cukru,

3 jajka,

135 g mąki,

kilka garści wiśni.

Sposób przygotowania:

Masło roztop w rondelku. Dodaj do niego połamaną na kawałki czekoladę. Roztop, co jakiś czas mieszając. Trzymaj rondelek na niewielkim ogniu, aby masa nie przywarła. W dużej misce ubij jajka z cukrem. Dodaj czekoladę z masłem. Dodaj mąkę, krótko zmiksuj. Wiśnie umyj, pozbaw pestek. Dodaj je do masy. Lekko wymieszaj. Szybkie brownie z wiśniami piecz przez 25 minut w 180 stopniach C.

fot. Szybkie brownie z wiśniami/Adobe Stock, juliasudnitskaya

Skoro mamy już przepis na wiśniowe brownie, pora na jego kontrastowy odpowiednik - apetyczne blondie z białą czekoladą.

Składniki:

125 g masła,

100 g białej czekolady,

odrobina startej na tarce mlecznej czekolady,

3 jajka,

80 g brązowego cukru,

łyżeczka proszku do pieczenia,

100 g mąki,

kilka garści wiśni.

Sposób przygotowania:

Wiśnie umyj, osusz i pozbaw pestek. Białą czekoladę połam na kawałki. Połamaną włóż do rondelka razem z masłem i roztop na małym ogniu. Co jakiś czas mieszaj, aby masa się nie przypaliła. Do roztopionej czekolady i masła dodaj brązowy cukier. Całość wymieszaj, zdejmij z ognia. Odstaw do wystudzenia. Do wystudzonej masy dodaj stopniowo jajka i utrzyj całość. Na sam koniec wmieszaj do ciasta mąkę oraz proszek do pieczenia. Wylej masę na blachę do pieczenia, wyłożoną papierem. Powciskaj w ciasto umyte i wydrylowane wiśnie. Wierzch oprósz startą na tarce ciemną czekoladą. Piecz przez 35-40 minut w 180 stopniach C. Szybkie ciasto z wiśniami możesz jeszcze oprószyć cukrem pudrem.

fot. Szybkie blondie z wiśniami/Adobe Stock, Ildi

Crumble to owoce zapiekane z pyszną kruszonką - jeden z najszybszych deserów, do którego możesz wykorzystać właściwie każde owoce sezonowe. Jest to więc nie tylko pomysł na szybkie ciasto z wiśniami, ale również szybkie ciasto z malinami.

Składniki:

200 g wiśni,

200 g mąki,

100 g cukru,

100 g masła,

50 g płatków migdałów.

Sposób przygotowania:

Wiśnie umyj i pozbaw pestek. Masło umieść w rondelku i roztop. Mąkę wymieszaj z cukrem. Wlej gorące masło, dokładnie wymieszaj. Część masy na kruszonkę wkrusz bezpośrednio do naczynia do zapiekania. Wyłóż wiśnie. Na wierzch wyłóż drugą część masy, krusząc ją w palcach na drobinki. Wierzch posyp płatkami migdałów. Crumble z wiśniami piecz przez ok. 30 minut w 180 stopniach C - kruszonka musi być zarumieniona.

fot. Szybkie crumble z wiśniami/Adobe Stock, nndanko

