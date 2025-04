Szukasz pomysłu na naprawdę szybkie ciasto? Jeśli nie masz ochoty spędzać długich godzin w kuchni, mamy dla ciebie pomysł na błyskawiczny deser. Prosty placek możesz wzbogacić dowolnymi owocami, które akurat masz w kuchni - dodaj jabłka, gruszki, maliny, truskawki, jagody lub każde inne, które są pod ręką. Dodatkową zaletą tego szybkiego ciasta jest fakt, że jest naprawdę tanie!

Oto składniki na szybkie ciasto z owocami według Kasi Bukowskiej:

1 i 1/2 kg jabłek i gruszek,

2 i 1/2 szklanki mąki pszennej,

4 jajka w temperaturze pokojowej,

1 kostka masła, roztopiona i wystudzona,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

1 szklanka cukru,

1 opakowanie cukru wanilinowego.

Jak zrobić szybkie ciasto z owocami? Do miski wsyp zwykły cukier oraz cukier wanilinowy, wbij wszystkie 4 jajka. Całość utrzyj za pomocą miksera. Do puszystej masy dodaj roztopione masło, a na końcu mąkę oraz proszek do pieczenia. Wszystko zmiksuj.

Przygotuj owoce - zależnie od tego, jakich używasz, musisz je obrać, wypestkować albo po prostu pokroić na mniejsze kawałki. Owoce wysyp wprost na ciasto. Szybkie ciasto piecz przez 50 minut w 180 stopniach. Po upieczeniu wierzch placka możesz posypać cukrem pudrem.

A może chcesz upiec jeszcze szybkie ciasto drożdżowe? Oto składniki:

3 żółtka,

szczypta soli,

1 i 1/2 szklanki mleka,

1/2 szklanki cukru,

2 opakowania suchych drożdży,

500 g mąki,

2-3 jabłka lub inne owoce,

1/2 kostki masła.

Jak zrobić szybkie ciasto drożdżowe? Masło rozpuść i wystudź. Mleko podgrzej z cukrem, dodaj żółtka, ostudzoną margarynę i sól. Mąkę wymieszaj z suchymi drożdżami. Połącz z resztą składników. Wyrób ciasto i odstaw do wyrośnięcia na 30 minut. Jabłka obierz, pozbaw pestek i pokrój na kawałki. Blachę natłuść, wyłóż połowę ciasta, przykryj plasterkami jabłek i resztą ciasta. Szybkie ciasto drożdżowe piecz przez 45 minut w temperaturze 160 stopni C.

Potrzebujesz jeszcze innego przepisu na szybkie ciasto? Oto pomysł na prosty placek kokosowy:

Ciasto:

1 szklanka mąki pszennej,

2 jajka,

1/2 szklanki cukru,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

1/2 szklanki śmietany 18%

Masa:

1/2 kostki masła śmietankowego,

1/2 szklanki cukru,

10 dag wiórków kokosowych.

Jak zrobić szybkie ciasto kokosowe? W misce utrzyj jajka z cukrem na puszystą masę. Wsyp przesianą mąkę i proszek do pieczenia. Wymieszaj je delikatnie ze śmietaną. Masę wylej do foremki lub blaszki. Piecz w temperaturze 180 stopni C przez 30 minut. Po upływie tego czasu, do szybkiego ciasta przygotuj masę: stop masło z cukrem i wiórkami. Zalej placek, zapiekaj przez kolejne 10 minut.

