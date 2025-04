Czas przygotowania: 60 min

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

5 jajek

szklanka mąki

szklanka cukru

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

puszka masy kajmakowej

4 łyżki płatków migdałowych

tarta czekolada (do dekoracji)

Przygotowanie:

1. Jajka ubij z cukrem na puch.

2. Dodaj mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia i wymieszaj mikserem.

3. Ciasto przełóż do prostokątnej formy wyłożonej papierem do pieczenia i piecz ok. 35 minut w temp. 180 st. C.

4. Wystudzone ciasto przekrój na dwa blaty.

5. Blaty ciasta posmaruj połową masy kajmakowej.

6. Resztę masy przełóż do szprycy cukierniczej i za jej pomocą zrób dekoracyjne wzory na wierzchu ciasta.

7. Całość posyp płatkami migdałowymi i tartą czekoladą.

8. Odstaw do lodówki do schłodzenia.