Szarlotka z budyniem doskonale smakuje zarówno na bazie ciasta biszkoptowego, jak i nieco cięższego, ciasta kruchego. Dodatek budyniu śmietankowego lub waniliowego sprawia, że ciasto jest przyjemnie wilgotne i smaczne. Do jego przygotowania możemy wykorzystać jabłka, gruszki lub inne owoce sezonowe.

Szarlotka z budyniem na biszkopcie

Oto składniki na szarlotkę z budyniem na biszkopcie:

5 jaj

szklanka cukru

400 g mąki pszennej

4 jabłka

łyżeczka proszku do pieczenia

2 opakowania budyniu

600 ml mleka

Jak zrobić szarlotkę z budyniem na biszkopcie?

Białka jaj ubijamy na sztywno, kolejno dodając żółtka. Następnie szpatułką mieszamy przesianą wcześniej mąkę, cukier i proszek do pieczenia. Pieczemy przez 40 minut w temperaturze 160 stopni Celsjusza. Budyń gotujemy na gęsto. Jabłka kroimy na cienkie plasterki. Biszkopt przekrawamy na pół i wykładamy gęstym budyniem i plasterkami jabłek. Wkładamy na godzinę do lodówki.

Szarlotka z budyniem i kokosem

Oto składniki na szarlotkę z budyniem i kokosem:

kostka masła

szklanka cukru

400 g mąki pszennej

4 jabłka

łyżeczka proszku do pieczenia

2 opakowania budyniu

600 ml mleka

100 g wiórków kokosowych

Jak zrobić szarlotkę z budyniem i kokosem?

Zagniatamy masę na ciasto z masła, cukru, maki i proszku do pieczenia. Dzielimy na pół i owijamy folia spożywczą. Przekładamy do zamrażalnika na 30 minut. Budyń gotujemy na gęsto i wsypujemy wiórki kokosowe. Ciasto trzemy na tarce o grubych oczkach i wykładamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Przekładamy budyniem i startymi jabłkami. Układamy końcową warstwę ciasta. Pieczemy przez 50 minut w temperaturze 190 stopni Celsjusza.

Szarlotka z budyniem z jabłkami

Oto składniki na szarlotkę z budyniem i jabłkami:

kostka masła

szklanka cukru

400 g mąki pszennej

4 jabłka

łyżeczka proszku do pieczenia

2 opakowania budyniu

600 ml mleka

ekstrakt waniliowy

Jak zrobić szarlotkę z budyniem i jabłkami?

Zagniatamy masę na ciasto z masła, cukru, mąki, ekstraktu waniliowego i proszku do pieczenia. Dzielimy na pół i owijamy folia spożywczą. Przekładamy do zamrażalnika na 30 minut. Budyń gotujemy na gęsto. Ciasto trzemy na tarce o grubych oczkach i wykładamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Przekładamy budyniem i startymi jabłkami. Układamy końcową warstwę ciasta. Pieczemy przez 50 minut w temperaturze 190 stopni Celsjusza.

