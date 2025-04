Air fryer, czyli frytkownica beztłuszczowa, już dawno przestała służyć wyłącznie do przygotowywania frytek czy nuggetsów. Coraz więcej osób wykorzystuje ją do pieczenia ciast.

Reklama

Szarlotka z air fryera to nie tylko szybki, ale też nieco zdrowszy deser. Nie wymaga dużej ilości tłuszczu ani ciężkich dodatków, dzięki czemu nie obciąża diety, a mimo to daje pełną satysfakcję. Świetnie smakuje solo, ale możesz podać ją też z kleksem jogurtu naturalnego, odrobiną miodu lub lodami. Sprawdź, jak ją zrobić.

Szarlotka z air fryer: mało roboty, dużo przyjemności

Nie chcesz rozgrzewać pierkarnika "dla jednego ciasta"? Air fryer załatwi sprawę, a cały dom będzie pachniał jabłkami i cynamonem. Frytkownica beztłuszczowa jest niewielka, dlatego możesz przygotować niewielką porcję zamiast całej blachy ciasta, które z czasem - umówmy się - jesz na siłę, bo szkoda wyrzucić.

Składniki:

2-3 jabłka (najlepiej lekko kwaśne, np. szara reneta),

150 g mąki pszennej,

2 łyżki cukru,

60-70 g roztopionego masła,

60 ml wody,

łyżeczka proszku do pieczenia,

pół łyżeczki cynamonu,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Jabłka obierz i pokrój w kostkę. Opcjonalnie mogą to być średniej grubości plasterki. W osobnej misce wymieszaj mąkę, proszek do pieczenia, cukier, cynamon i sól. Dodaj roztopione masło i wodę, a następnie całość dokładnie wymieszaj. Masa powinna być gęsta, ale dająca się rozprowadzić. Na dno foremki (silikonowej lub ceramicznej) wyłóż połowę ciasta, następnie jabłka i przykryj resztą masy. Wstaw do air fryera i piecz 20-25 minut w 160°C. Przed wyjęciem sprawdź patyczkiem, czy środek się upiekł. Wariant: aby wierzch ciasta był bardziej lśniący, możesz posmarować go roztrzepanym jajkiem przed włożeniem do frytkownicy.

Szarlotka z air fryera to deser, który przygotujesz w pół godziny, fot. Adobe Stock, manyakotic

Dlaczego warto piec ciasta w air fryerze?

Air fryer to nie tylko zdrowsza alternatywa dla smażenia. To również świetny sposób na szybkie pieczenie. Dzięki cyrkulacji gorącego powietrza ciasta wypiekają się równomiernie i szybciej niż w klasycznym piekarniku, co jest idealnym rozwiązaniem, gdy masz ochotę na coś słodkiego, ale nie chcesz czekać godzinami ani piec wielkiej blachy ciasta.

Dodatkowy plus frytkownicy beztłuszczowej to mniejsze zużycie prądu i brak potrzeby nagrzewania całego piekarnika - wystarczy niewielka foremka i 20 minut. To rozwiązanie idealne do małych kuchni, dla singielek, par i każdego, kto lubi domowe wypieki bez całego kuchennego zamieszania.

Czytaj także: