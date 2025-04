Szarlotka to jedno z najpopularniejszych ciast, ale trudno ocenić która z wersji jest najbardziej znana. Szarlotka sypana, szarlotka z budyniem, szarlotka na kruchym cieście, szarlotka z bezą, szarlotka z kruszonką oraz szarlotka na biszkopcie to tylko niektóre z pomysłów na kultowe ciasto. Ten wypiek pochodzi z Francji, a jabłka idealnie komponują się z przyprawami korzennymi, np. cynamonem. Który przepis na szarlotkę wybierzesz?

Reklama

Sypana szarlotka: przepis

Szarlotka sypana jest niezwykle prosta w przygotowaniu. Składniki to:

1 szklanka cukru,

1 szklanka mąki,

1 szklanka kaszy manny,

około 1,5 kg jabłek,

cynamon,

150 g zimnego masła,

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia.

Cukier, kaszę manną, mąkę i proszek do pieczenia przesiej do miski. Sypkie składniki wymieszaj i podziel na 3 części. Obierz jabłka, pozbaw je ogonków i pestek, a potem zetrzyj na tarce i wymieszaj z cynamonem (ilość dopasuj do własnych upodobań).

Spód blaszki wyłóż papierem do pieczenia, a jej boki wysmaruj masłem. Teraz wysyp na dno 1/3 sypkich składników, a następnie wyłóż na nie 1/3 jabłek przeznaczonych na szarlotkę. Czynności powtarzaj naprzemiennie, pamiętając że wierzch ciasta powinien składać się z warstwy sypkiej. Teraz zetrzyj masło na tarce, bezpośrednio na wierzch szarlotki. Piecz w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni przez około 60 minut.

Zobacz więcej przepisów na ciasta z jabłkami

Przepis na szarlotkę z budyniem

Jabłka w szarlotce idealnie komponują się również ze smakiem i konsystencją budyniu. Składniki na szarlotkę z budyniem to:

3 szklanki mąki,

3/4 szklanki cukru,

1 i 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia,

250 g masła,

opakowanie cukru wanilinowego,

250 g masła,

2 budynie waniliowe,

2 jajka,

litr mleka,

5 łyżek cukru do masy budyniowej,

1 i 1/2 kg jabłek,

2 łyżeczki cynamonu.

Mąkę przesiej na blat, dodaj do niej proszek do pieczenia, cukier, a także cukier wanilinowy. Masło posiekaj w kostkę i dodaj do sypkich składników. Wszystko razem pokrój w kosteczkę. Dodaj jajka i zagnieć ciasto na szarlotkę, aż powstanie gładka masa o zwartej konsystencji, z której można będzie uformować kulę.

Połącz ciasto na 2 części, każdą zawiń w folię aluminiową i włóż do lodówki na 30 minut. W tym czasie przygotuj masę jabłkową do szarlotki. Jabłka obierz i pozbaw gniazd nasiennych, pokrój drobno i wrzuć do garnka wraz z cynamonem, aby je nieco podprażyć. Smaż, mieszając, przez 10 minut. Jeśli jabłka są kwaśne, możesz dodać do nich cukier lub cukier wanilinowy (ilość ta nie została uwzględniona w składnikach do szarlotki z budyniem).

Budynie przygotuj z mlekiem według instrukcji na opakowaniu, dodaj do nich cukier. Zdejmij z ognia i nakryj, aby na budyniu nie zrobił się kożuch. Blachę o wymiarach 25 na 40 cm wysmaruj masłem i wyłóż papierem do pieczenia. Wyjmij z lodówki pierwszą część ciasta na szarlotkę i rozwałkuj, oczywiście podsypując mąką. Przełóż do blachy, wylepiając ciastem papier do pieczenia, ponakłuwaj placek widelcem. Na masę przełóż jabłka, a następnie ciepłą masę budyniową. Drugą część ciasta rozwałkuj i przenieś na masę budyniową, uprzednio również nakłuwając widelcem.

Piecz przez 50 minut w 180 stopniach, aż szarlotka z budyniem będzie złocista. Jeśli masz ochotę, wierzch ciasta możesz polać lukrem lub posypać cukrem pudrem.

Jakie są inne przepisy na szarlotkę? Polecamy np. szarlotkę na kruchym cieście, szarlotkę z bezą, szarlotkę z kruszonką, szarlotkę królewską, szarlotkę z pianką, szybką szarlotkę, szarlotkę bezglutenową, szarlotkę dietetyczną, szarlotkę z bitą śmietaną i inne pomysły!

Reklama

Zobacz też inne przepisy na desery

Sprawdź 18 przepisów na szarlotkę - znajdziesz je poniżej!