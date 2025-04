Święta Bożego Narodzenia powinny pachnieć piernikami, najlepiej własnoręcznie ozdobionymi, bo jak przekonuje marka Delecta, nie ma większej frajdy niż przygotowywanie ich w rodzinnym gronie. Chociaż aktualnie niemal każdy sklep czy cukiernia ma w swojej ofercie pierniki, mało kto wie, że dawniej był to bardzo luksusowy wypiek, co wynikało z kosztów importu egzotycznych przypraw korzennych i bakalii. Szczęśliwie dla wszystkich łasuchów, te czasy bezpowrotnie minęły, sprawiając, że wspólne wypiekanie pierniczków stało się dla wielu elementem przedświątecznych spotkań z bliskimi, bądź drobnym, własnoręcznie wykonanym prezentem dla szczególnych w naszych życiu osób.

Reklama

Dla wielbicieli wspólnej zabawy podczas rodzinnego pieczenia, marka Delecta przygotowała Pierniczki „Z serca natury” – mieszankę do samodzielnego wypieku. Dzięki niezwykłej kompozycji cynamonu, goździków i kolendry, korzenne ciasteczka urzekają swoim aromatem i tradycyjnym smakiem. Aby sporządzić słodką masę na pierniczki, wystarczy do zawartości opakowania dodać tylko podstawowe składniki (jajko oraz masło lub margarynę). Dołączony do opakowania stempelek w kształcie herbatnika, pozwoli wykroić ok. 70 cudnych ciasteczek z jednej porcji ciasta.

Akcja personalizacja

Aby nadać korzennym ciasteczkom indywidualnego charakteru, można udekorować je naturalnymi posypkami Decorada oraz nowością w ofercie marki Delecta – Fajnymi Pisakami XXL. Dzięki nim zdobienie wypieków jeszcze nigdy nie było tak proste. Pisaki pozwalają na nieograniczoną twórczą ekspresję. Tubki dostępne są w czterech wariantach kolorystycznych (czerwony, żółty, zielony i biały).

Pisaki są o 60% większe od innych tego typu produktów dostępnych na rynku, dzięki czemu idealnie pasują do małych, dziecięcych rączek, które z pewnością chętnie będą malować różnorodne wzory na słodkich wypiekach. Ponadto wyróżnia je bezpieczny skład: zero sztucznych barwników, konserwantów, tłuszczów utwardzonych, syropu glukozowego i zagęstników. Sama masa szybko zastyga na wypieku (dzięki czemu pierniczki nie skleją się ze sobą, układane warstwowo w pojemniku), a dzięki swojej elastycznej formule nie kruszy się. Jej błyszcząca struktura stanowi idealne zwieńczenie każdego wypieku.

Reklama

W przedświątecznym zamieszaniu czasem łatwo zapomnieć o tym, co jest najważniejsze w tym okresie: o drugiej osobie. Nawet jeśli choinka będzie ciut krzywa, lukier na ciasteczkach nieidealnie położony, a sałatka za mało doprawiona, to nic nie znaczy. Liczy się wyłącznie to, że możemy spędzić święta razem i wszystko zostało przygotowane prosto z serca.