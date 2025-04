Stopień trudności: Trudne

Składniki:

0,5 kg maku

0,85 l mleka

200 g cukru + 3 łyżki

250 g masła

100 g drożdży

10 jajek

300 g bakalii wg uznania

łyżeczka aromatu migdałowego

1 kg mąki

16 g cukru waniliowego

Przygotowanie:

1. Mak sparz we wrzątku, a później gotuj w mleku (do gotowania potrzeba 0,5 litra, resztę odlej) aż będzie miękki.

2. Mak pozostaw w mleku (najlepiej na kilka godzin lub całą noc).

3. Przemiel mak dwukrotnie, np. maszynką do mielenia mięsa.

4. Utrzyj masło z cukrem i 5 żółtkami.

5. Masę dodaj do maku.

6. Bakalie pokrój na małe kawałki.

7. Do masy makowo-maślanej dodaj pokrojone bakalie i olejek migdałowy.

8. Z 10 białek ubij sztywną pianę.

9. Dodaj pianę do masy makowej.

10. Drożdże posyp cukrem (3 łyżeczkami) i odstaw w ciepłe miejsce.

11. Mąkę wymieszaj z cukrem waniliowym. Gdy drożdże zaczną się "spieniać", dodaj je do mąki, dodaj również 5 żółtek i mleko.

12. Wyrób ciasto na gładką masę.

13. Podziel ciasto na 6 porcji, rozwałkuj.

14. Na rozwałkowane fragmenty ciasta nakładaj masę makową, zostawiając brzegi wolne.

15. Zwijaj makowce w rolady.

16. Każdą roladę owiń papierem do pieczenia.

17. Ułóż zawinięte papierem makowce w blaszce.

18. Piecz przez ok. 35-40 minut w temperaturze 200 stopni C.