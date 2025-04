Cynamon jest bardzo popularną orientalną przyprawą, uzyskiwaną ze sproszkowanej kory cynamonowca. Szczypta cynamonu dodana do ryżu, ciasta, grzanego wina lub ponczu, nada potrawie charakterystyczny korzenny, lekko piekący smak i silny aromat. Przede wszystkim jednak cynamon jest idealnym dodatkiem do jabłek. Z pewnością znacie go z babcinej szarlotki lub strudla z lodami.

Strudel z suszonymi cranberries

Składniki do przygotowania:

Ciasto na strudel:

200 g mąki

2 łyżki oleju słonecznikowego

1 żółtko

(lub opakowanie gotowego mrożonego ciasta na strudel)

Nadzienie:

150 g suszonych cranberries (żurawin amerykańskich)

100 ml nektaru żurawinowego

150 g cukru

2 łyżki soku z cytryny

1 płaska łyżeczka cynamonu

800 g jabłek

100 g masła

100 g mielonych kalifornijskich orzechów włoskich

100 g kalifornijskich orzechów włoskich

Przygotowanie:

Suszone żurawiny zagotować z nektarem na małym ogniu, następnie gotować bez przykrycia do wyparowania płynu. Aby przyrządzić ciasto, wymieszać w misce mąkę, olej, żółtko i 70–80 ml letniej wody. Energicznie zagniatać na blacie, przez co najmniej 5 minut, z ciasta uformować kulę. Wykonując równomierne, koliste ruchy dłońmi złożonymi jedna w drugą „szlifować” kulę z ciasta tak długo, aż jej powierzchnia stanie się aksamitnie gładka. Posmarować ciasto odrobiną oleju, przykryć folią i odłożyć w ciepłe miejsce, na co najmniej 30 minut przed przystąpieniem do rozciągania ciasta. Schłodzone żurawiny wymieszać z cukrem, sokiem z cytryny i cynamonem. Jabłka obrać, pokroić na ćwiartki, usunąć pestki. Cząstki jabłek pokroić w plastry i zmieszać z żurawinami. Roztopić masło w małym rondelku. Rozgrzać piekarnik na temperaturę 200 stopni (180 stopni z termoobiegiem). Na stole kuchennym rozłożyć dużą ścierkę, posypać ją mąką. Ciasto rozwałkować na kształt prostokąta, następnie rozciągnąć rękami we wszystkie strony tak, aby było cienkie. W tym celu należy wsunąć oprószoną mąką dłoń grzbietem do góry pod ciasto, drugą dłoń podobnie, i delikatnie rozciągnąć ciasto w kierunku brzegów stołu. Czynność tę wykonać ze wszystkich stron tak, aby ciasto stało się bardzo cienkie – grubsze brzegi odciąć. Ciasto na strudel posmarować roztopionym masłem i posypać mielonymi orzechami. Rozłożyć nadzienie wzdłuż na jednej trzeciej powierzchni ciasta. Aby zwinąć ciasto, unieść ścierkę i zwinąć strudel od strony z nadzieniem w kierunku końca ciasta. Umieścić ciasto łączeniem do spodu w wysmarowanej tłuszczem formie do pieczenia, posmarować masłem i piec 30 minut aż stanie się złoto-brązowe. Smarować masłem 2–3 razy. Oprószyć cukrem pudrem, podawać z bitą śmietaną.

Czas przygotowania: ok. 2 godziny

Wartości odżywcze na 1 porcję:

Wartość energetyczna: 476 kcal / 1997 kJ

Białko: 6,8 g

Tłuszcz: 24,1 g

Węglowodany: 53,4 g

Źródło: Cranberry Marketing Committee/bj