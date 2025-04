Strucla makowa to dość czasochłonne ciasto, szczególnie jeśli chcesz je przygotować z własnoręcznie zrobionej masy makowej. To jeden z najpopularniejszych wypieków na różne okazje - np. jako ciasto na Boże Narodzenie lub Wielkanoc. Mamy proste rozwiązanie, aby maksymalnie usprawnić cały proces. Strucla makowa z gotową masą makową z puszki to dużo szybsze rozwiązanie.

Strucla makowa drożdżowa z gotowej masy makowej

Składniki:

500 g masy makowej z puszki,

200 ml mleka,

50 g świeżych drożdży,

120 g cukru,

60 g masła,

4 żółtka,

600 g mąki pszennej,

1 białko.

Sposób przygotowania:

Przygotuj rozczyn ze świeżych drożdży: 100 ml mleka wraz z drożdżami i 4 łyżkami cukru podgrzej, odstaw w ciepłe miejsce pod przykryciem na 15 minut do potrojenia objętości. Następnie połącz je z pozostałymi składnikami i wyrabiaj na jednolite ciasto przez ok 10-15 minut. Ciasto na struclę odstaw do wyrośnięcia na ok 1-1,5 godziny, by podwoiło swoją objętość. Gdy ciasto na struclę makową wyrośnie, uderz w nie delikatnie pięścią, by uszło powietrze, następnie chwilę zagniataj i podziel je na 3 równe części. Każdą z nich rozwałkuj na cienki prostokąt, smaruj białkiem i rozprowadzaj na nich masę makową, pozostawiając jednak z każdej strony ok. 2 cm bez nadzienia. Każdy prostokąt ciasta drożdżowego zawiń w rulon, ułóż na blasze wyłożonej papierem do pieczenia, smaruj z wierzchu roztrzepanym białkiem i piecz w 180°C przez około 30 minut. Pilnuj, aby strucla makowa drożdżowa uzyskała ciemnozłoty kolor, ale nie przypaliła się.

Strucla makowa biszkoptowa z makiem z puszki

Rolada biszkoptowa z makiem jest delikatniejsza w smaku i prostsza w wykonaniu. To mniej znany wariant strucli makowej z gotową masą makową, ale równie apetyczny. Uwaga - sprawdź smak masy i ewentualnie do ciasta biszkoptowego dodaj mniej cukru. Zazwyczaj gotowe masy są słodsze, niż mak zmielony w domu z dodatkiem miodu (jeśli chcesz zrobić to sama, przeczytaj jak zmielić mak). Nie warto rezygnować np. z polania strucli lukrem królewskim, który potęguje słodycz ciasta. Nie dodawaj proszku do pieczenia - biszkopt będzie lekki i puszty, dzięki dobrze ubitym białkom.

Składniki:

4 jajka,

150 g cukru,

100 g mąki tortowej,

50 g mąki ziemniaczanej.

Sposób przygotowania:

Białka oddziel od żółtek i ubij na sztywno z cukrem. Dodaj żółtka, następnie dodaj przesiane mąki, połącz je z masą jajeczną przy pomocy łopatki lub łyżki tak, by ciasto nie opadło podczas pieczenia. Do piekarnika nagrzanego do 180°C wstaw blachę z wyłożonym nią papierem do pieczenia, a na nim równomiernie rozprowadzoną masą biszkoptową na roladę z makiem. Biszkopt na roladę piecz ok. 15 minut, ostudź, następnie przejdź do zrobienia masy makowej lub wykorzystaj gotową masę makową z puszki. Ciasto na roladę biszkoptową z makiem delikatnie oderwij od papieru, nawilż powierzchnię kilkoma łyżkami wody, a masę rozprowadzaj cienką warstwą i zawijaj w rulon. Owiń go papierem, wstaw do piekarnika na ok. 10 minut, po tym czasie wyjmij i ostudź.

