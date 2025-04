Sorbet malinowy możesz przygotować zarówno z mrożonych, jak i świeżych owoców. Wystarczy zmiksować maliny z dodatkiem cukru (najlepiej drobnego, do wypieków) i soku z cytryny, przełożyć do pojemnika i wstawić do zamrażarki.

Reklama

Zajmie ci to nie więcej niż 10 minut. Największą zaletą sorbetu malinowego (poza pysznym, słodko-kwaśnym smakiem) jest to, że ma o wiele mniej kalorii, niż lody na bazie śmietany - jeśli dbasz o linię, ilość cukru z naszego przepisu możesz zmniejszyć o połowę, albo w ogóle z niego zrezygnować.

Do malinowego sorbetu możesz dodać również inne owoce, np. jagody, truskawki albo borówki. Zamiast soku z cytryny możesz dodać odrobinę wody (będzie mniej kwaśny) albo wybrany alkohol - kieliszek whisky albo nalewki np. nalewki z pigwy.

Przepis na sorbet malinowy

Składniki:

700 g malin,

8 łyżek drobnego cukru,

sok z 1 cytryny.

Sposób przygotowania:

Maliny przebierz i zmiksuj (jeśli wolisz gładszą konsystencję sorbetu malinowego, możesz przetrzeć go przez sito, by oddzielić pestki). Dodaj cukier i sok z cytryny. Ponownie zmiksuj. Przełóż do zamykanego pojemnika i wstaw do zamrażarki na kilka godzin. Gdy sorbet zacznie zamarzać (po blisko 2 godzinach), dobrze go przemieszaj. Czynność tę powtarzaj co pół godziny, dopóki nie zamarznie - dzięki temu pozbędziesz się kryształków lodu w sorbecie. Przed podaniem (po około 8 godzinach, gdy całkowicie zamarznie) wyjmij sorbet malinowy z zamrażarki i pozostaw na kilka minut w temperaturze pokojowej. Zmiksuj i nakładaj do pucharków. Sorbet malinowy możesz podawać z innym sorbetami, lodami na bazie śmietany albo bakaliami - rodzynkami, pokruszonymi orzechami. Deser udekoruj listkiem mięty.

fot. Sorbet malinowy/Adobe Stock, nerudol

Reklama

Więcej przepisów na sorbety i lody: