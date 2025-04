Słodkości z serduszkami

Nie masz pomysłu na walentynkowy prezent? Różowy słodki miś, czerwona poduszka w kształcie serca wydają się zbyt obciachowe? Kolejna bielizna, albo kosmetyk zbyt banalne? Podaruj zatem swojej połówce odrobinę słodyczy. Słodkości symbolizujące uczucie, wykonane własnoręcznie. Taki prezent mile zaskoczy każdego.

Fot. Depositphotos

Zainspirujcie się naszymi pomysłami. Mogą to być kruche ciasteczka serduszka, pięknie przyozdobione, bądź muffinki z sercowymi motywami. Można również przyrządzić słodkie śniadanie w postaci naleśników czy amerykańskich placuszków z dodatkiem świeżych owoców i bitą śmietaną.

Poznajcie słodkie przepisy:

Naleśniki, placuszki w kształcie serca

Naleśniki, placuszki w kształcie serca

Świetny pomysł na słodkie śniadanie. Naleśniki lub placuszki, ale w kształcie serca. Jak je wykonać? Bardzo prosto. Wystarczy, że wcześniej zakupicie specjalną foremkę silikonową. Taką foremkę układamy na patelni, wypełniamy ciastem, smażymy i serce gotowe. Można również usmażyć tradycyjnie naleśniki, czy placuszki i foremkami wykrawaczkami wyciąć kształt.

A jeżeli nie macie przepisu na pyszne placuszki, to polecamy szczególnie naleśniki po amerykańsku, czyi pancakes.

Do przyrządzenia potrzebne nam będzie:

1,5 szkl. mąki tortowej

21 jajko

1,5 szkl. maślanki

1/4 szkl. cukru pudru

2 łyżki proszku do pieczenia

1/4 szkl. oleju

szczypta soli

Sposób przyrządzenia:

Wszystkie składniki razem miksujemy i smażymy na suchej patelni (bez tłuszczu).

Fot. skinnytaste.com

Fot. Depositphotos

Ciasta i ciasteczka w kształcie serca

Ciasta i ciasteczka w kształcie serca

Wystarczy dobry przepis na ciasteczka i foremki serduszka. Jeżeli posiadacie również dużą formę w kształcie serca, możecie upiec ulubione ciasto swojego partnera, może to być sernik, szarlotka podana na ciepło z lodami i bitą śmietaną, a także tort w kształcicie serca. Wystarczy upiec biszkopt, przełożyć go bitą śmietaną i pyszny tort gotowy.

Kruche ciasteczka

Składniki:

3 szklanki mąki

1 szklanka cukru

2 żółtka

kostka margaryny

szczypta soli

kolorowe pisaki z lukru

Sposób przygotowania:

Margarynę siekamy z mąką, dodajemy cukier, szczyptę soli oraz żółtka.Zagniatamy ciasto, formujemy kulę, owijamy folią spożywczą i wkładamy na godzinę do lodówki.Schłodzone ciasto wałkujemy i foremkami wycinamy ciasteczka. Pieczemy w piekarniku w 200 stopniach około 10 minut. Po wyjęciu i wystudzeniu zdobimy ciastka kolorowymi pisakami.

Fot. .thechocolatemuffintree.com

Fot. Depositphotos

Sercowe muffiny

Sercowe muffiny

Male babeczki są nie tylko bardzo smaczne, ale i rozkoszne. A gdy dodatkowo ich tradycyjny wygląd zamienimy na ten nieco bardziej romantyczny, to z pewnością prezent taki przyniesie wiele radości. Do przyrządzenia takich muffinek również potrzebna będzie specjalna forma do pieczenia ciastek w kształcie serc.

Składniki (na 12 babeczek):

125 g cukru

125 g mąki

125 g masła

2 jajka

2 łyżeczki wanilii w proszku

3 łyżki mleka

łyżeczka proszku do pieczenia

lukier, posypki, cukrowe lub marcepanowe dekoracje

Sposób przygotowania:

Zmiksować cukier, masło w temperaturze pokojowej, mąkę zmieszaną z proszkiem do pieczenia, wanilię i jajka. Do otrzymanej masy dodać mleko i dalej miksować. Masę przelać do natłuszczonych foremek, włożyć do piekarnika i piec w 200° przez około 20 minut.

Poniżej znajdziecie pomysły, jak je udekorować.

Fot. etsy.com

Fot. thechocolatemuffintree.com

Fot. Depositphotos