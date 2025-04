Słodkości na Dzień Dziecka

Dzień Dziecka to nie tylko niezwykły czas dla naszych milusińskich, ale także na nas, dorosłych. Bo przecież dla rodzica nie ma nic wspanialszego jak radość i uśmiech na buziach naszych pociech. Z okazji Dnia Dziecka zafundujcie im dzień pełen zabaw i miłości. Niech czują się w tym dniu niepowtarzalnie, wyjątkowo.

Reklama

Poniżej znajdziecie kilka ciekawych inspiracji na nietuzinkowe słodkości. Zwykle desery lodowe, owocowe, kruche ciasteczka można przyozdobić w taki sposób, że wprawią w zachwyt każdego malucha.

Desery owocowe

Słodkie szaszłyki

Składniki:

kiwi

jabłko

truskawki

winogrona

arbuz

pomarańcza

banan

czekolada

Sposób przygotowania:

Owoce myjemy, obieramy. Kroimy w małe cząstki. Poszczególne składniki nadziewamy na przemian na patyczek.

Czekoladę rozpuszczamy w kąpieli wodnej, zanurzamy każdy szaszłyk w czekoladzie.

Deser truskawkowy z bezami

Składniki:

200 g truskawek,

80 g cukru pudru,

4 bezy,

bita śmietana,

szklanka jogurtu truskawkowego

Sposób przygotowania:

Truskawki pokroić na ćwiartki lub połówki. Bezy pokruszyć.Pokrojone truskawki przełożyć do dużej miski i posypać je cukrem. Niektóre truskawki dodatkowo można rozgnieć widelcem, by puściły sok. Następnie dodać pokruszone bezy, bitą śmietanę i jogurt. Delikatnie wymieszać składniki. Deser przełożyć do pucharków i natychmiast podawać.

Lodowe desery

Puchar lodów z cukierkami

Składniki:

ulubione przez dziecko smaki lodów,

wafelkowe salaterki do lodów,

polewa malinowa

lentylki

bita śmietana

Sposób przygotowania:

Łyżką do lodów nabrać kilka gałek, włożyć do wafelkowej salaterki. Ozdobić w dowolny sposób kolorowymi lentylkami (można kilka sztuk pokruszyć i stworzyć ciekawą kolorową posypkę). Całość polać sokiem malinowym i bitą śmietaną.

Lodowy pajacyk

Składniki:

ulubione przez dziecko smaki lodów,

wafelkowe rożki do lodów,

żelki w różnych kolorach i kształtach,

owoce kandyzowane

bita śmietana

Sposób przygotowania:

Łyżką do lodów nabrać kulki lodów i położyć na kolorowym na talerzyku. Gałki ozdobić według fantazji (z żelków lub owoców kandyzowanych zrobić im oczy, nos, buzię, włosy). Każdej lodowej „główce” nałożyć wafelkowy kapelusz. Wokół główek lodowych pajacyków zrobić kołnierz z bitej śmietany.

Ciastka i ciasteczka

Kolorowe muffinki

Składniki:

szklanka mąki

2 łyżeczki proszku do pieczenia

1/2 szklanki cukru pudru

cukier waniliowy

1/2 kostki masła

2 duże jajka

szklanka mleka

2 łyżki ciemnego kakao

lukier

lentylki

Sposób przygotowania:

Masło roztopić, ostudzić. Mąkę przesiać z proszkiem. Wszystkie składniki suche połączyć z mokrymi i delikatnie wymieszać. Ciasto wylewać do foremek na muffinki i piec w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez około 20 minut.

Gdy babeczki wystygną smarujemy je lukrem i przyozdabiamy w dowolny sposób kolorowymi drażetkami.

Herbatnikowe domki

Składniki:

herbatniki

żelki

lentylki

kandyzowane owoce

kolorowa posypka

lukier

Sposób przygotowania:

Reklama

Z dwóch herbatników sklejonych lukrem zrobić podstawę domku. Następne dwa herbatniki skleić górą w trójkąt. Za pomocą lukru przyozdabiać doklejając żelki, owoce kandyzowane, lentylki.