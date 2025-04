Prezentowe nowości

W tym roku marka Wawel zaskakuje w Ofercie Zimowej ciekawymi połączeniami smaków. Wśród nowości produktowych znajdą się praliny Marcepan z delikatnym nadzieniem o bogatej, 33% zawartości migdałów, skąpanych w doskonałej ciemnej czekoladzie Wawel. Zapakowane w elegancką czarno-złotą puszkę 200g będą ciekawą propozycją upominku dla wyjątkowej osoby.

Reklama

Miłośników kultowych czekoladek Malaga, Tiki Taki i Kasztanki z pewnością ucieszy wiadomość, że w tym roku, po raz pierwszy w historii marki, dostępna będzie kolekcja wszystkich tych wyjątkowych smaków w jednym, eleganckim opakowaniu w formie bombonierki. Ta limitowana edycja cenionych czekoladek nadziewanych z Wawelu idealnie sprawdzi się jako prezent czy jako słodki poczęstunek dla gości.

Kolejną kuszącą propozycją upominku jest Żurawina, czyli czekoladki nadziewane z aromatycznym dwuwarstwowym nadzieniem o smaku żurawiny, w wytrawnej ciemnej czekoladzie. Produkt dostępny jest w subtelnym, bordowym kartoniku ze świątecznymi złotymi zdobieniami o gramaturze 250g.

Szarlotka, cappuccino czy pierniki?

Sprawdzonym dodatkiem do zestawu świątecznych prezentów są duże czekolady. Tego roku marka Wawel prezentuje trzy nowe, aromatyczne propozycje. Duże czekolady z Wawelu mają teraz formę łatwej do podzielenia tabliczki składającej się z 33 kosteczek, wypełnionych po brzegi pysznym nadzieniem. Pierwsza propozycja wśród zimowej odsłony czekolad dużych z Wawelu to Czekolada Szarlotka, czyli przyjemnie gorzka, kusząca czekolada z dwoma warstwami wyrazistego nadzienia o smaku aromatycznego ciasta jabłkowego. Smak Czekolady Piernik z pomarańczą to połączenie klasycznych dla świąt smaków - tę dużą tabliczkę delikatnej gorzkiej czekolady z pachnącym nadzieniem pokochają zarówno dzieci, jak i dorośli. Ostatnia propozycja - Czekolada Cappuccino ze szczyptą cynamonu - to połączenie czekolady gorzkiej z aromatycznym, wyrazistym w smaku kawowym wnętrzem przełamanym łagodną nutą cynamonu.

Wśród czekolad 100g również nie brakuje słodkich nowości o intrygujących smakach. Nadziewane Czekolada Piernikowa ze śliwką, Czekolada Figa z pomarańczą oraz Czekolada Mleczna z ciasteczkami korzennymi zachwycą świątecznym aromatem i prawdziwie zimowymi smakami.

Dziecięcy zawrót głowy

Do limitowanej zimowej edycji czekolad dużych dołączyły także wersje dla najmłodszych: Czekolada Malinowa oraz Czekolada Mleczna z Herbatnikami. Pierwsza z nich to pyszna duża czekolada mleczna z dwuwarstwowym nadzieniem ze słodkiego malinowego przecieru i mlecznego kremu. Druga z propozycji to mleczna czekolada połączona ze słodkim, rozpływającym się w ustach puszystym mlecznym nadzieniem, w którym zatopione zostały chrupiące ciasteczka.

Jest też coś w “mniejszym formacie”. Młodych smakoszy zachwyci stugramowa Czekolada Truskawkowa w opakowaniu ze świąteczną grafiką w urocze pingwinki oraz pyszna nowość - Czekolada Mleczna z chrupiącymi kuleczkami.

Uśmiech na twarzach dzieci wywoła świąteczna, wesoła wersja opakowań lubianych przez nich produktów. Krówka Mleczna o maślano-mlecznym smaku oraz Żelki jak SMOK w czekoladzie z sokami dostępne będą w opakowaniach w kształcie cukierka. Kultowe galaretki w czekoladzie - Mieszanka Krakowska o soczyście owocowych smakach: maliny, pomarańczy, ananasa i cytryny - dostępne będą w opakowaniu w kształcie choinki z zimową grafiką i zabawnymi pingwinkami. Idealna propozycja na świąteczny upominek dla dzieci i nie tylko!

Świąteczne klasyki

W zimowej ofercie Wawelu nie mogło zabraknąć znanych i lubianych słodyczy w sezonowych, limitowanych wersjach opakowań. Tu wyróżniają się m.in. Trufle z Wawelu, dostępne w poręcznym, eleganckim, brązowym kartoniku o gramaturze 250 g, z dodatkowymi subtelnymi zdobieniami i grafiką złotej wstążki.

Doskonałe w smaku polskie śliwki kandyzowane, (70%) oblane ciemną czekoladą Wawel (30%), zapakowane w elegancki fioletowy kartonik w delikatne świąteczne wzory i grafiką złotej wstążki to idealny pomysł na prezent dla członków rodziny. Śliwka w czekoladzie z Wawelu ma prosty i czytelny skład bez dodatków, barwników i aromatów. To prawdziwa królowa wśród owoców w czekoladzie.

Legendarne M!chałki z Wawelu Klasyczne i Kokosowe oraz Mieszanka Krakowska w Ofercie Zimowej od Wawelu kupimy w większych, eleganckich opakowaniach o gramaturze 350 g, które zachęcają do dzielenia się z bliskimi. Wśród świątecznych klasyków ważne miejsce zajmują kultowe czekoladki nadziewane: Malaga, Tiki Taki i Kasztanki, dostępne w formie bombonierek 430 g w limitowanej edycji z elegancką, zimową nakładką.

Niezależnie więc, czy szukamy upominku dla miłośnika słodyczy, czy też sami mamy ochotę na oryginalny smak, który wypełni długie wieczory - sezonowa propozycja nowości Wawelu wydaje się być idealnym rozwiązaniem. Ciekawe propozycje podarunków i wyraziste zimowe smaki to tylko niektóre z zalet tej kuszącej oferty.

Zimowa Oferta Wawel 2021

Marcepan w czekoladzie Wawel 200g

Delikatne marcepanowe nadzienie o aż 33% zawartości migdałów, skąpane w doskonałej czekoladzie deserowej Wawel. Całość została zapakowana do eleganckiej, czarno - złotej puszki, która bez wątpienia będzie idealnym wyborem na świąteczny prezent.

Sugerowana cena detaliczna: ok. 28zł

Kolekcja czekoladek Malaga, Kasztanki i Tiki Taki Wawel 169 g

To mix uwielbianych przez konsumentów pysznych i niepowtarzalnych w smaku czekoladek nadziewanych z Wawelu. Każda z nich kryje w sobie inne, wyjątkowe nadzienie. Malaga, Kasztanki i Tiki Taki w limitowanej edycji świątecznej po raz pierwszy dostępne są razem w jednym opakowaniu. To wyjątkowe wydanie cenionych czekoladek nadziewanych z Wawelu idealnie sprawdzi się jako prezent czy jako słodki poczęstunek dla gości.

Sugerowana cena detaliczna: ok. 16 zł

Żurawina Wawel 250 g

To subtelne połączenie wyśmienitej gorzkiej czekolady 43% cocoa z Wawelu z aromatycznym dwuwarstwowym nadzieniem o smaku żurawiny. Elegancki czerwono-bordowy kartonik ze świątecznymi złotymi zdobieniami świetnie prezentuje się jako słodki upominek dla przyjaciół i rodziny.

Sugerowana cena detaliczna: ok. 17,50 zł

Czekolada piernik z pomarańczą Wawel 275g

To duża tabliczka delikatnej gorzkiej czekolady (43% cocoa) z dwuwarstwowym, aromatycznym nadzieniem piernikowo - pomarańczowym. Składa się aż z 33 łatwo podzielnych kosteczek, a każda z nich skrywa w sobie doskonały zimowy smak wyraziście pachnącego piernika i aromatycznej pomarańczy. Ten pyszny duet pokochają zarówno dzieci, jak i dorośli. Subtelna i elegancka pomarańczowo-złota grafika zdobiąca kartonik sprawia, że produkt świetnie nadaje się na świąteczny podarunek.

Sugerowana cena detaliczna: ok. 12,90 zł

Czekolada Figa z pomarańczą Wawel 100g

To wyborne połączenie subtelnie gorzkiej czekolady (43% cocoa) z aromatycznym nadzieniem figowo-pomarańczowym, łagodnie doprawionym nutą goździków. Dostępna tylko w świątecznej edycji limitowanej.

Sugerowana cena detaliczna: ok. 4,99 zł

Czekolada Mleczna z chrupiącymi kuleczkami 90g

To idealna mleczna czekolada, w której zatopione zostały chrupiące pszenne kuleczki. Całość została zapakowana w biało - niebieskim świątecznym opakowaniu z wizerunkiem pingwinków korzystających z zimowych atrakcji.

Sugerowana cena detaliczna: ok. 4,10 zł

Mieszanka Krakowska Wawel 200g

To kultowe galaretki w czekoladzie o soczystych owocowych smakach: maliny, pomarańczy, ananasa i cytryny. Teraz dostępne w ofercie limitowanej w prezentowym opakowaniu w kształcie kolorowej choinki z zimową grafiką i zabawnymi pingwinkami. Idealna propozycja na świąteczny upominek dla dzieci i nie tylko!

Sugerowana cena detaliczna: ok. 15,90 zł

Artykuł powstał z udziałem marki Wawel