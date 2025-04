Słodkie serniki

Sernik, oprócz szarlotki, to najczęściej pieczone i najbardziej uwielbiane przez nas ciasto. Goszczą na naszych stołach podczas każdych świąt i ważnych uroczystości. Pojawiają się w naszych domach w różnych odsłonach i każdą z nich kochamy.

Podstawą każdego udanego sernika jest odpowiednio przygotowany, gładki i pulchny ser. Jeszcze do niedawna mieliliśmy go przez maszynkę, teraz jednak mamy ułatwienie w postaci dostępnego w sklepach sera trzykrotnie mielonego.

Aby sernik miał bardziej zwartą konsystencję, oprócz mąki pszennej możemy dodać budyń waniliowy lub śmietankowy (sam proszek), albo kilka łyżek mąki ziemniaczanej.

Do sernika najczęściej dodaje się rodzynki, posiekane migdały, orzechy włoskie i skórkę pomarańczową. Jednak często zdarza się, ze bakalie opadają na dno, aby tego uniknąć, należy obtoczyć je w mące i dopiero dodać do ciasta.

Bardzo często zdarza się również, że serniki opadają lub zapadają się na środku. Aby uniknąć niespodzianki w postaci opadniętego sernika, nie należy go wyjmować z piekarnika tuż po upieczeniu, a zostawić w środku na pół godziny, przy uchylonych lekko drzwiczkach. Natomiast jeżeli chcemy uniknąć zapadniętego środka, przed wstawieniem do piekarnika uformujmy na środku lekki pagórek z masy.

A poniżej przepisy na cztery sernikowe specjały: sernik krakowski, sernik wiedeński, sernik gotowany oraz sernik na zimno

Sernik krakowski

Z charakterystyczną kratką i lukrową polewą, obfitujący w bakalie, kremowy i ciężki. Jak sama nazwa wskazuje, wywodzi się z Krakowa. I choć można spróbować go wszędzie, a nawet przygotować do samemu, to jednak nigdy nie będzie smakować tak wybornie, jak ten upieczony przez krakowskich cukierników.

Składniki:

Kruche ciasto:

1 i 1/2 szklanki mąki tortowej

½ szklanki cukru

3/4 kostki masła

3 żółtka

szczypta soli

Masa serowa:

1 kg tłustego sera

8 dużych jajek

1 i 1/2 szklanki cukru lub cukru pudru

2 czubate łyżki mąki ziemniaczanej

200 ml śmietany kremówki

200 g miękkiego masła

opakowanie cukru waniliowego

1 szklanka rodzynków namoczonych w alkoholu

2 łyżki kandyzowanej skórki pomarańczowej

Lukier:

1 szklanka cukru pudru

1 łyżka soku z cytryny

gorąca woda

Sposób przygotowania:

Składniki na kruche ciasto zagnieść. Uformować kulę i wstawić do lodówki. Po 30 minutach wyjąć i 2/3 ciasta rozwałkować na cienki placek. Ciasto przełożyć do blaszki wysmarowanej masłem i obsypanej bułką tartą. Piekarnik nagrzać do 200 stopni i wstawić blaszkę z ciastem. Piec około 10 minut do zrumienienia. W tym czasie przygotować masę serową.

Twaróg zmielić trzykrotnie w maszynce. Żółtka oddzielić od białek. Masło utrzeć na puszystą masę, następnie dodawać stopniowo żółtka i cukier puder, ucierać. Do utartej masy dodawać po 1 łyżce zmielonego twarogu i ucierać na najniższych obrotach. Mąkę ziemniaczaną wymieszać z cukrem waniliowym i kremówką, wlać do masy i delikatnie ucierać. Dodać bakalie. Białka ubić ze szczyptą soli na sztywną pianę, dodać do masy i bardzo delikatnie wymieszać.

Podpieczone ciasto wyciągnąć z piekarnika i wlać masę serową, wyrównać. Pozostałą 1/3 ciasta rozwałkować, pociąć na paseczki o szerokości 1,5 cm i ułożyć z nich na masie serowej kratkę. Ponownie włożyć do pieca, zmniejszając temperaturę do 170 stopni. Piec przez godzinę. Po tym czasie wyłączyć piekarnik, uchylić drzwiczki i zostawić na godzinę do przestygnięcia.

Gdy sernik wystygnie przygotować lukier. Z cukru pudru, soku z cytryny i bardzo niewielkiej ilości ciepłej wody utrzeć gładki lukier i polać nim letnie ciasto. Zostawić do wystygnięcia.

Sernik wiedeński

Bardzo puszysty, pieczony bez spodu. Choć nazwa wskazuje na austriackie pochodzenie ciasta, to jednak tak naprawdę sernik wiedeński pochodzi z Krakowa.

Składniki:

1 kg twarogu tłustego

1 kostka margaryny

2 szklanki cukru

8 jajek

2 czubate łyżki mąki ziemniaczanej

½ aromatu cytrynowego

Sposób przygotowania:

Miękką margarynę utrzeć z cukrem, dodawać po jednym żółtku, ciągle ucierając. Po dodaniu wszystkich żółtek, dodawać stopniowo twaróg, a na koniec mąkę ziemniaczaną i aromat. Z białek ubić sztywną pianę, dodać do masy i bardzo delikatnie wymieszać.

Gotową masę wylewamy na tortownicę wysmarowaną margaryną i obsypaną mąką. Wkładamy ciasto do nagrzanego do 200°C piekarnika, a po 5 minutach zmniejszamy temperaturę na 180°C i pieczemy około 80 minut. P tym czasie wyłączyć piekarnik, uchylić drzwiczki i zostawić na kilkanaście minut przestygnięcia. Gdy ciasto będzie ostudzone posypać cukrem pudrem lub polać polewą czekoladową.

Sernik gotowany

To najszybszy w przygotowaniu sernik. Różni się od klasycznego sernika tym, że jest gotowany, a nie pieczony. Całą masę gotujemy na kuchence i wylewamy na ułożone w tortownicy herbatniki. I sernik gotowy.

Składniki:

Spód i wierzch:

2 paczki herbatników

Masa serowa:

1 kg sera

1 kostka masła

1,5 szklanki cukru

cukier waniliowy

3 jajka

1,5 łyżki mąki ziemniaczanej

3 łyżki mleka

Polewa:

100 g czekolady

3 łyżki śmietany kremówki

Sposób przygotowania:

W garnku wymieszać ser, jajka i cukry, dodać miękkie masło i wszystko podgrzewać mieszając. Gdy masa zacznie się lekko gotować wlać wymieszaną z mlekiem mąkę. Całość mieszać energicznie. Zdjąć z ognia i wylać masę na herbatniki. Na wierzchu ułożyć również herbatniki i polać polewą czekoladową (czekoladę połamaną na kawałki z dodatkiem kremówki rozpuścić w kąpieli wodnej). Odstawić do lodówki na ok. 2 godziny.

Sernik na zimno

Do sernika na zimno najlepszy jest serek homogenizowany. aby sernik był puszysty i lekki, do mieszani masy zawsze używajmy miksera. Zamiast zwykłego cukru możemy dodać cukru żelującego, dzięki temu ciasto będzie bardziej puszyste.

Składniki:

4 opakowania waniliowych serków homogenizowanych

szklanka śmietany kremówki

4 łyżki cukru pudru

2 czubate łyżki żelatyny

dowolna galaretka

herbatniki

Sposób przygotowania:

Tortownicę uszczelnić folią aluminiową. pokruszone herbatniki wyłożyć na spodzie tortownicy. Kremówkę ubić na sztywno z cukrem pudrem. Stopniowo dodawać serek cały czas miksując. Żelatynę rozpuścić w niewielkiej ilości gorącej wody, lekko przestudzić i wlać do masy serowej miksując na najwyższych obrotach.Masę serową wylać na herbatniki, włożyć do lodówki.

Galaretkę wsypać do gorącej wody (w odrobinę mniejszej ilości niż podano na opakowaniu) i dokładnie wymieszać aż do rozpuszczenia (nie gotować), następnie odstawić do wystudzenia i zgęstnienia. Gdy sernik lekko stężeje zalać tężejącą galaretką i wstawić do lodówki.