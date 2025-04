Słodkie desery z galaretką

Galaretka zachwyca nie tylko smakiem, ale wyglądem. Dzięki sprężystej konsystencji możemy wyczarować z niej finezyjne kształty. Każdy deser z galaretką wygląda niezwykle kolorowo i apetycznie.

Galaretka jest świetnym dodatkiem do biszkoptów, serników, idealnie komponuje się z owocami. Można z niej zrobić piankę lub prawdziwą tęczę, która zachwyci najmłodszych. Ale galaretki kochają nie tylko dzieciaki, lubią ją również dorośli, gdyż jest jest lekka i ma mało kalorii, więc jest idealnym smakołykiem dla wszystkich dbających o linię.

Jeżeli macie ochotę na małe galaretkowe co nieco, koniecznie zajrzyjcie do naszych przepisów na słodkie i pyszne desery z galaretką.

Przepisy na pyszne desery z galaratką:

Sernik na zimno

Składniki:

herbatniki

4 opakowania waniliowych serków homogenizowanych (typu "Danio")

szklanka śmietany kremówki

4 łyżki cukru pudru

2 czubate łyżki żelatyny

galaretka cytrynowa

Fot. Depositphotos

Przygotowanie:

Tortownicę uszczelnić folią aluminiową. Herbatniki ułożyć na spodzie tortownicy. Kremówkę ubić na sztywno z cukrem pudrem. Stopniowo dodawać serek cały czas miksując. Żelatynę rozpuścić w niewielkiej ilości gorącej wody, lekko przestudzić i wlać do masy serowej miksując na najwyższych obrotach.Masę serową wylać na herbatniki, włożyć do lodówki.

Galaretka z mascarpone

Składniki:

2 opakowanie turkusowej galaretki

300 g serka mascarpone

3 łyżki cukru pudru

150 g gęstej kremówki

Fot. Depositphotos

Sposób przygotowania:

Jedno opakowanie galaretki przygotować według opisu na opakowaniu (można dać mniej wody). Rozlać do pucharków, wstawić do lodówki. Serek wymieszać z cukrem i kremówką i również wstawić do lodówki. Gdy galaretka lekko stężeje wyłożyć na nią serek, pozostawić w lodówce i przygotować drugą galaretkę, która również należy schłodzić. Lekko tężejącą wylać na serek, postawić w lodówce. Gdy całkiem stężeje natychmiast podawać.

Galaretka z owocami i bitą śmietaną

Składniki:

opakowanie galaretki wiśniowej

4 łyżki bitej śmietany

truskawki, maliny, borówki, jagody lub inne owoce świeże, mrożone, z puszki

listki mięty do dekoracji

Fot. Depositphotos

Sposób przygotowania:

Owoce ułożyć w pucharkach, galaretkę rozpuścić w mniej ilości wody, niż jest na opakowaniu, zalać nią owoce, wstawić do lodówki. Gd stężeje udekorować owocami i bitą śmietaną. Przyozdobić listkami mięty.

Biszkopt z truskawkami i galaretką

Składniki:

5 jaj

3/4 szklanki mąki pszennej

1/4 szklanki mąki ziemniaczanej

3/4 szklanki cukru

łyżeczka proszku

truskawki

2 galaretki truskawkowe

Fot. Depositphotos

Sposób przygotowania:

Mąki przesiać z proszkiem, dodać cukier, miksować dodając stopniowo po jednym jajku. Tortownice wyłożyć papierem do pieczenia i wstawić do nagrzanego piekarnika. Piec w 180 stopniach przez około 30 minut. W tym czasie umyć i owoce, przekrawać na pół. Galaretki przyrządzić według przepisu na opakowaniu, włożyć do lodówki. Gdy biszkopt wystygnie układać na nim owoce i wylać tężejącą galaretkę. Wstawić do lodówki i schładzać przez około 2 godziny.

