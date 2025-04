Ilość kalorii: 130

Czas przygotowania: 30 min

Ilość porcji: 20

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

20 dag masła

15 dag cukru

150 ml wody

40 dag mleka w proszku

łyżka rumu

1,5 szklanki mieszanych orzechów

0,5 szklanki suszonej żurawiny

5 dag kandyzowanego ananasa

5 dag wiórków kokosowych

Przygotowanie:

1. W rondelku umieść pokrojone masło, cukier, dodaj wodę.

2. Mieszając, podgrzewaj, aż wszystkie składniki połączą się.

3. Zestaw z ognia, przestudź.

4. Połącz z mlekiem w proszku i rumem.

5. Dodaj podprażone na suchej patelni orzechy oraz żurawinę, ananas i wiórki.

6. Całość dokładnie wymieszaj.

7. Prostokątną blaszkę wyłóż folią spożywczą.

8. Przełóż do niej masę, ubij łyżką i wyrównaj.

9. Gdy masa wystygnie, wstaw ją na 3–4 godziny do lodówki, by całkowicie zastygła.

10. Blok podawaj krojony w prostokąty.

Przepis Renaty Materlińskiej z "Przyjaciółki"