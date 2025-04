Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

opakowanie ciasta francuskiego

tabliczka gorzkiej czekolady

łyżka masła

łyżka cukru wanilinowego

Reklama

Przygotowanie:

Sprawdź, jak przygotować ciasto francuskie z czekoladą!

1. W kąpieli wodnej roztop czekoladę, dodaj masło, wymieszaj, odstaw do przestygnięcia.

2. Ciasto rozwiń, z jednej strony posyp cukrem wanilinowym, cukier delikatnie wgnieć (np. wałkiem).

3. Ciasto odwróć i posmaruj stygnącą czekoladą z masłem.

4. Ciasto zwiń w rolkę, zapakuj w folię aluminiową i włóż do lodówki na 15 minut.

5. Nagrzej piekarnik do temp. 180 st. C, rolkę wyjmij z lodówki, zdejmij folię.

6. Ciasto pokrój w plasterki grubości 0,5-1 cm.

7. Ciasteczka piecz ok. 10 minut, aż będą rumiane.