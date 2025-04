Seromakowiec od siostry Anastazji to kultowe świąteczne ciasto siostry Anastazji, które jest uwielbiane przez wiele kucharek i kucharzy amatorów. Tradycyjny seromakowiec Anastazji składa się z trzech warstw: chrupiącego ciasta ucieranego, puszystego i rozpływającego się w ustach sernika oraz masy makowej. To warstwa ciasta ucieranego wyróżnia go spośród innych seromakowców.

Reklama

Spis treści:

Składniki na ciasto ucierane do seromakowca:

100 g masła (w oryginalnym przepisie twardej margaryny),

100 g mąki pszennej,

100 g cukru pudru,

4 żółtka,

5 g proszku do pieczenia.

Składniki na masę serową seromakowca:

600 g zmielonego sera twarogowego lub twarogu w wiaderku,

300 g cukru pudru,

10 g mąki ziemniaczanej,

6 jaj,

5 g proszku do pieczenia,

150 g masła (w oryginalne twardej margaryny),

Składniki na masę makową seromakowca:

300 g maku (całego lub mielonego),

160 g miodu w płynnej formie,

100 g cukru,

3 żółtka,

20 g masła,

dowolne bakalie: rodzynki, figi, żurawina, suszone morele, skórka pomarańczowa.

Sposób przygotowania:

Przygotuj ciasto ucierane. W makutrze utrzyj 100 g masła z cukrem pudrem, tworząc zwartą masę. Stopniowo dodawaj żółtka i ucieraj. Wymieszaj mąkę pszenną z proszkiem do pieczenia i stopniowo dodawaj mieszankę do utartego masła. Cały czas ucieraj do połączenia wszystkich składników. Wylep powstałym ciastem dno prostokątnej blachy do pieczenia. Zrób w cieście dziurki widelcem. Piecz w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni przez ok. 15 minut. W tym czasie przygotuj masę serową i makową. 150 g masła utrzyj w osobnej misce z 300 g cukru pudru. Stopniowo dodawaj żółtka jaj (łącznie 6), ser, a następnie mąkę i proszek do pieczenia. Z białek ubij pianę (możesz dodać szczyptę soli) i wymieszaj łyżką białka z masą serową. Serowa część seromakowca jest gotowa. Jeśli korzystasz z całego maku, sparz mak we wrzątku przez ok. 10 minut, a następnie zmiel go w maszynce. Jeśli masz mielony mak, wystarczy go sparzyć. W rondlu rozgrzej 20 g masła. Dodaj mak, miód i cukier. Podgrzewaj na małym ogniu przez ok. 10 minut, do połączenia składników. Ostudź masę makową do temperatury pokojowej. Do ostudzonej masy makowej dodaj żółtka i ulubione bakalie (rodzynki, żurawinę i nie tylko). Masa makowa jest gotowa. Połowę masy makowej ułóż na podpieczonej wcześniej warstwie ciasta ucieranego. Wylej masę serową, a następnie umieść nieregularnie po łyżce masy makowej. Włóż seromakowiec do nagrzanego do 180 stopni piekarnika i piecz przez ok. godzinę.

Oto triki i wskazówki, które ułatwią ci przygotowanie seromakowca siostry Anastazji i zapewnią mu niezwykły smak. Skorzystaj z nich wszystkich lub wybierz takie, które najbardziej cię przekonują.

Dodaj do masy serowej otartą skórkę pomarańczową lub cytrynową dla głębszego smaku i aromatu.

dla głębszego smaku i aromatu. Dobierz bakalie w masie makowej do własnych upodobań. Możesz skorzystać z różnych suszonych owoców i orzechów.

do własnych upodobań. Możesz skorzystać z różnych suszonych owoców i orzechów. Wierzch seromakowca możesz udekorować delikatną pianką z ubitych białek (podpiecz ją w piekarniku przez ok. 10 minut).

(podpiecz ją w piekarniku przez ok. 10 minut). Jeśli lubisz bardzo słodkie ciasta, na wierzchu seromakowca możesz umieścić domowy lukier.

Mieszaj dowolnie masę serową i makową. Możesz wykorzystać długą wykałaczkę do wykonania ciekawych wzorów w cieście.

do wykonania ciekawych wzorów w cieście. Masę serową i makową w seromakowcu możesz ułożyć warstwowo lub nieregularnie wmieszać masę makową w tę sernikową. Efekt wizualny w cieście będzie zupełnie inny.

wmieszać masę makową w tę sernikową. Efekt wizualny w cieście będzie zupełnie inny. Dostosuj czas pieczenia seromakowca do piekarnika i wielkości blachy . Możesz wykonać test patyczka przy pieczeniu seromakowca.

. Możesz wykonać test patyczka przy pieczeniu seromakowca. W oryginale siostra Anastazja korzysta z twardej margaryny w przepisie na seromakowiec, ale jej podmiana na masło powoduje, że seromakowiec jest nieznacznie zdrowszy i smaczniejszy.

Źródło: Świąteczne przepisy siostry Anastazji, wydawnictwo WAM, 2015.

Reklama

Sprawdź też inne przepisy siostry Anastazji doskonałe na święta: