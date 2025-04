Sernik z rosą przygotowywany na bazie serka twarogowego z wiaderka lub samodzielnie zmielonego trzykrotnie twarogu jest bardzo efektownym deserem na święta. Kruche ciasto możemy wykonać zarówno na margarynie, jak i na maśle. Zobacz swoją ulubioną wersję i zaskocz gości efektem!

Sernik z rosą z wiaderka

Oto składniki na sernik z rosą z serem z wiaderka:

Ciasto kruche:

kostka masła

2,5 szklanki mąki

szczypta soli

szklanka cukru

ekstrakt waniliowy

Masa serowa:

opakowanie sera twarogowego w wiaderku (1kg)

3 jajka

pół szklanki cukru

2 opakowania budyniu śmietankowego

Beza:

5 białek

150 g cukru

Jak zrobić sernik z rosą z serem z wiaderka?

Masło dokładnie mieszamy z cukrem, solą oraz ekstraktem waniliowym. Dodajemy przesianą mąkę partiami i dokładnie wszystko mieszamy. Ugniatamy przez 5 minut do uzyskania zwartej kuli. Przekładamy do lodówki na 30 minut. W międzyczasie przygotowujemy masę serową. Wkładamy serek twarogowy do miski i ucieramy razem z cukrem na gładką masę. Następnie Wsypujemy budynie śmietankowe. Wlewamy roztrzepane jajka. Całość miksujemy. Ciasto kruche rozwałkowujemy na cienki placek i przekładamy na tortownicę wyłożoną papierem do pieczenia. Podpiekamy lekko spód przez 10 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Wlewamy masę serową i pieczemy przez 40 minut. Następnie ubijamy białka z cukrem na sztywną masę i wlewamy na sernik. Pieczemy kolejne 10 minut. Tak przygotowany sernik studzimy na kratce. W trakcie powinny pojawić się charakterystyczne kropelki cukru.

Sernik złota rosa

Oto składniki na sernik złota rosa:

Ciasto kruche:

kostka masła

2,5 szklanki mąki

szczypta soli

szklanka cukru

ekstrakt waniliowy

Masa serowa:

opakowanie sera twarogowego w wiaderku (1kg)

3 jajka

pół szklanki cukru

2 opakowania budyniu śmietankowego

starta skórka z całej pomarańczy

szczypta mielonego cynamonu

Beza:

5 białek

150 g cukru

Jak zrobić sernik złota rosa?

Masło dokładnie mieszamy z cukrem, solą oraz ekstraktem waniliowym. Dodajemy przesianą mąkę partiami i dokładnie wszystko mieszamy. Ugniatamy przez 5 minut do uzyskania zwartej kuli. Przekładamy do lodówki na 30 minut. W międzyczasie przygotowujemy masę serową. Wkładamy serek twarogowy do miski i ucieramy razem z cukrem na gładką masę. Następnie wsypujemy budynie śmietankowe. Wlewamy roztrzepane jajka. Na koniec dodajemy startą skórkę z pomarańczy oraz mielony cynamon. Całość miksujemy. Ciasto kruche rozwałkowujemy na cienki placek i przekładamy na tortownicę wyłożoną papierem do pieczenia. Podpiekamy lekko spód przez 10 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Wlewamy masę serową i pieczemy przez 40 minut. Następnie ubijamy białka z cukrem na sztywną masę i wlewamy na sernik. Pieczemy kolejne 10 minut. Tak przygotowany sernik studzimy na kratce. W trakcie powinny pojawić się charakterystyczne kropelki cukru.

