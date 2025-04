Sernik z rosą na bazie sera twarogowego lub mielonego z wiaderka to kremowe i niezwykle smaczne ciasto. Ubite na sztywno białka w połączeniu z cukrem tworzą niezwykłą puszystą pianę z przypieczonym wierzchem. Po wystudzeniu tworzą się charakterystyczne krople syropu cukrowego, które są widoczne po upieczeniu. Sprawdź nasze pomysły na doskonałe i proste w przygotowaniu ciasto!

Sernik z rosą i brzoskwiniami

Oto składniki na sernik z rosą i brzoskwiniami:

szklanka mąki pszennej

2 jajka

150 g masła

¾ szklanki cukru

łyżeczka proszku do pieczenia

szklanka mleka

budyń śmietankowy

brzoskwinie w puszce

pół szklanki oleju

5 jajek

5 białek

Jak zrobić sernik z rosą i brzoskwiniami?

Na początku przesianą wcześniej mąkę łączymy z proszkiem do pieczenia i solą. Kolejno miksujemy z cukrem, jajkami oraz masłem. Ugniatamy dokładnie tworząc zbitą kulę. Przekładamy do lodówki lub zamrażalnika do schłodzenia. Formę wykładamy papierem do pieczenia. Układamy rozwałkowane ciasto. Miksujemy w międzyczasie ser, jajka, mleko, budyń i cukier na gładką masę. Kroimy brzoskwinie i układamy na masie serowej. Przelewamy na ciasto. Na koniec ubijamy białka z cukrem i układamy na serze. Wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni na 45 minut. Tak przygotowany idealnie smakuje również z dodatkiem innych owoców.

Sernik z rosą z sera w wiaderku

Oto składniki na sernik z rosą z sera w wiaderku:

2 jajka

150 g masła

2 szklanki cukru

1,5 szklanki mąki pszennej

łyżeczka proszku do pieczenia

kilogram twarogu z wiaderka

pół szklanki oleju

budyń śmietankowy

4 białka

szklanka mleka

Jak zrobić sernik z rosą z sera w wiaderku?

Na początku smarujemy blachę do pieczenia dowolnym tłuszczem i oprószamy mąką. Rozgrzewamy piekarnik do 170 stopni Celsjusza. W głębokiej misce lub na stolnicy zagniatamy jajka z mąką, proszkiem do pieczenia, masłem oraz cukrem. Formujemy kulę i odkładamy do lodówki do schłodzenia przynajmniej na 30 minut do godziny. Pieczemy spód ciasta przez 15 minut w temperaturze 170 stopni Celsjusza przez 15 minut. Następnie wystawiamy do ostudzenia. W międzyczasie miksujemy jajka, ser, mleko, budyń oraz olej na gładką masę. Wylewamy na spód. Na koniec ubijamy pianę z białek z dodatkiem cukru. Całość pieczemy przez 50 minut. Tak przygotowany sernik z rosą wspaniale prezentuje się na rodzinnych uroczystościach.

