Czym właściwie jest sernik z rosą? To ciasto, które ostatnio zostało nieco zapomniane, ale stopniowo wraca do łask.

Sernik z rosą to wypiek na kruchym spodzie, z grubą warstwą piany z białek, na której po upieczeniu pojawiają się delikatne kropelki, czyli tzw. rosa. Ciasto jest puszyste, ma niezwykle lekką konsystencję. Bardzo ważny jest czas pieczenia - wierzch musi być tylko minimalnie brązowy, inaczej nie pojawi się na nim rosa.

Sernik z rosą to idealne ciasto na Boże Narodzenie, a także wiele innych okazji. Przygotuj je razem z Kasią Bukowską!

Przepis na sernik z rosą



Kruchy spód do sernika:

200 g mąki krupczatki,

100 g zimnego masła,

łyżeczka octu,

1/4 szklanki cukru,

1/3 łyżeczki proszku do pieczenia,

śmietana.

Masa serowa:

1 kg twarogu,

1 szklanka cukru,

4 jajka,

1 i 1/2 szklanki mleka,

2 budynie waniliowe,

1/4 szklanki oleju,

1/2 szklanki cukru.

Przygotowanie:

Przygotowanie rozpoczynają się od zagniatania kruchego ciasta. Do miski wsyp mąkę krupczatkę, dodaj zimne masło pokrojone w kostkę, cukier, 1/3 łyżeczki proszku do pieczenia, a także odrobinę octu.

Zacznij zagniatać, stopniowo dodając śmietanę, aby ciasto miało optymalną konsystencję. Im szybciej zagnieciesz masę, tym będzie później bardziej krucha - zimne masło nie zdąży się rozpuścić.

Wysyp kruchy spód do formy i lekko ugnieć, aby powstał gładki placek. Podpiecz go przez 10 minut w 180 stopniach. W tym czasie przygotuj masę serową do sernika z rosą. Twaróg umieść w dużej misce, dodaj cukier. Miksuj przez chwilę. Kiedy powstanie gładka masa, dosyp 2 budynie waniliowe. Mieszaj na wolnych obrotach. Do masy serowej dodaj teraz 4 żółtka, białka odkładając do czystej miski. Ponownie zmiksuj. Stopniowo dolewaj mleko, a na sam koniec dodaj trochę tłuszczu.

Z piekarnika wyjmij podpieczony spód sernika z rosą. Przełóż na niego masę serową i ponownie wstaw do pieczenia na 50 minut (nadal w temperaturze 180 stopni). W tym czasie ubij pianę z 4 białek, stopniowo dosypując do nich cukier. Temperaturę zmniejsz po 50 minutach do 160 stopni, a sernik z rosą wysuń na chwilę. Rozsmaruj gęstą pianę z białek. Piecz ciasto przez 15 minut.

Potem wyłącz piekarnik i delikatnie uchyl drzwiczki - studź sernik z rosą przez 15 minut, a dopiero potem wyjmij na blat.

