Sernik z jogurtu greckiego wygląda jak tradycyjny sernik, ale jedząc go, można odczuć że zdecydowanie różni się od niego konsystencją. Jest o wiele lżejszy niż pierwowzór - subtelny i delikatny. Ser twarogowy został zastąpiony jogurtem greckim. Ciasto zawiera też mniej kalorii, niż klasyczna wersja wypieku. Warto nadmienić, że jogurt grecki ma w sobie aż 2 razy więcej białka, niż jogurt naturalny. Gotowy deser serwuj z polewą czekoladową i sezonowymi owocami!

Przepis na sernik z jogurtu greckiego

Oto składniki na sernik z jogurtu greckiego według Kasi Bukowskiej:

3 opakowania jogurtu greckiego, każde po 400 g,

6 jajek,

1/2 szklanki oleju,

1 szklanka cukru,

odrobina soli,

1 opakowanie cukru wanilinowego,

2 budynie waniliowe,

2 łyżki mąki ziemniaczanej,

100 g gorzkiej czekolady,

200-250 g herbatników.

Jak zrobić sernik z jogurtu greckiego? Dno blaszki wyłóż herbatnikami. Herbatniki polej roztopioną w kąpieli wodnej (albo mikrofalówce) czekoladą. Teraz przygotuj masę serową. Białka oddziel od żółtek. Białka na chwilę odstaw, a do żółtek dodaj cukier i cukier wanilinowy, utrzyj je razem. Do masy jajecznej dołącz jogurty greckie, zmiksuj. Następnie wlej olej, dodaj budynie waniliowe i mąkę ziemniaczaną, wszystko ponownie wymieszaj.

W osobnym naczyniu ubij białka na pianę, dodając do nich szczyptę soli. Ostrożnie wmieszaj pianę do masy jogurtowej, delikatnie połącz. Wylej masę na przygotowany spód z herbatników. Sernik z jogurtu greckiego piecz przez 50-55 minut w 180 stopniach. Zostaw ciasto w piekarniku aż do zupełnego wystygnięcia.

