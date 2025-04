Sernik z jagodami to kwintesencja lata i wakacji. Ma w sobie nutę wanilii, a na wierzchu dużą ilość kuszącego, jagodowego sosu. Do jego przygotowania potrzebujesz śmietankowego serka, cukru, jajek, śmietany 18%, jagód, laski wanilii, mąki, mleka, mąki ziemniaczanej, cukru wanilinowego, soku z cytryny, a także wody.

Reklama

Oto składniki na sernik z jagodami według Kasi Bukowskiej:

900 g serka śmietankowego,

5 jajek,

450 g śmietany 18%,

250 g jagód,

1 laska wanilii,

1 i 1/2 szklanki cukru,

1/4 szklanki mąki,

1/4 szklanki mleka,

łyżeczka mąki ziemniaczanej,

łyżka cukru wanilinowego,

1 łyżeczka soku z cytryny,

1 łyżka wody.

Jak zrobić sernik z jagodami? Z laski wanilii wydłub ziarenka. Do serka i wanilii dodaj cukier, a potem ucieraj na wolnych obrotach miksera, aż serek zrobi się puszysty. Pojedynczo wbijaj jajka, krótko miksując. Do masy dodaj mąkę, wszystko zmiksuj, a potem dolej mleko i śmietanę, następnie wymieszaj ostatni raz. Masę na sernik odstaw.

Zobacz więcej przepisów na serniki

Jagody wsyp na dno garnka, podgotuj je przez chwilę, aby puściły sok. Zasyp je cukrem, wymieszaj i nadal gotuj. Gdy jagody się gotują, do mąki ziemniaczanej dodaj wodę i sok z cytryny. Wymieszaj, a potem zagęść mieszaniną owoce. Dokładnie zmieszaj. Gotowy sos powinien mieć konsystencję gęstego kisielu.

Tortownicę owiń folią aluminiową, a potem spożywczą i wstaw do większej blaszki. Po włożeniu sernika, do blachy nalej wody - to sposób na pieczenie sernika z jagodami w kąpieli wodnej. Na masę serową wyłóż małe porcje sosu jagodowego. Resztę zostaw do polania upieczonego ciasta. Blachy wstaw do piekarnika rozgrzanego do 190 stopni C na około 60 minut. Potem wyłącz piecyk, ale nie wyciągaj z niego ciasta - sernik powinien jeszcze przez godzinę powinien stać w zamkniętym piekarniku. Dopiero potem można go wystudzić na blacie i schować na noc do lodówki.

Reklama

Zobacz więcej video kulinarnych